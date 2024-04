Playoff Superlega volley, dove vedere gara 5 Trento-Monza

Sale l'attesa per la decisiva gara 5 delle semifinali playoff volley maschile Superlega che decreterà chi raggiungerà Perugia in finale. Trento-Monza è in programma domani sera domenica 14 aprile. Si parte dal 2-2 e Trento avrà il vantaggio del fattore campo che proverà a sfruttare di fronte ai propri tifosi.

Si gioca domani sera domenica 14 aprile alle ore 18 gara 5 della semifinale scudetto volley maschile Trento-Monza. La serie che si gioca al meglio delle cinque gare è ferma sul 2-2 quindi domani si scoprirà la seconda finalista scudetto che raggiungerà Perugia.

Il match sarà visibile in diretta su Raisport ed in streaming su volleyball world tv.

Sicuramente da applausi fino a questo momento il percorso nei playoff scudetto per Monza che aveva chiuso la Regular Season al quinto posto. Trento vincitrice della stagione regolare sta sudando non poco e prima di provare a raggiungere Perugia in finale dovrà superare in casa gara 5. I favori del pronostico pendono dalla parte della squadra di Fabio Soli ma questa Monza è squadra dalle mille risorse.

In questa semifinale Trento era partita alla grande portandosi sul 2-0 ma poi è arrivata la veemente risposta brianzola e tutto è stato rimandato a gara 5. Lo spettacolo per domani sera è assicurato.