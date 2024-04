Playoff volley femminile, dove vedere gara 2 Milano-Scandicci

Si gioca domani mercoledì 10 aprile gara 2 della semifinale playoff scudetto volley femminile Milano-Scandicci. Le toscane si sono imposte in gara 1 ed hanno il match point per volare in finale. Milano costretta a vincere per allungare la serie. Si gioca alle 20,30 all'Allianz Cloud di Milano.

Milano-Scandicci, gara 2 della semifinale playoff scudetto volley femminile è in programma domani mercoledì 10 aprile alle ore 20,30. Ecco dove vedere il match in diretta: Rai Sport ed in streaming su volleyball world tv.

Si gioca all'Allianz Cloud di Milano che quest'anno ha abbracciato Egonu e e compagne in occasione delle partite più importanti. Quella di domani sera lo sarà sicuramente, Milano deve solo vincere per allungare la serie che si gioca al meglio delle tre gare. Scandicci ha il match point per conquistare una storica finale.