Volley femminile A1, Scandicci sbanca il Palaverde. Le parole di Barbolini

Impresa di Scandicci che in gara 1 della finale scudetto contro Conegliano sbanca il Palaverde. Vittoria in 5 set per la squadra di Massimo Barbolini e 1-0 nella serie che si gioca al meglio delle 5 gare. Spettacolo nel quarto e quinto set con emozioni a mille.

Si è giocata ieri sera al Palaverde gara 1 della finale scudetto volley femminile Conegliano-Scandicci. Impresa delle toscane che hanno sbancato la tana delle pantere in cinque set. La finale si gioca al meglio delle 5 gare.

Le parole di Massimo Barbolini

Scandicci dimostra il suo magico momento e dopo aver eliminato in semifinale Milano, una delle favorite per la vittoria finale, si è resa protagonista di un successo al tie-break al Palaverde. Match combattutissimo e pronostico che a questo punto è difficile da fare.

Queste le parole dell'allenatore di Scandicci Massimo Barbolini al termine della partita raccolte sul sito del club: «Ci credevo? Non è questione di crederci, sappiamo contro chi giochiamo, questa è la squadra più forte del mondo. È una squadra che prima di oggi aveva perso una sola partita nell’anno solare, per cui sapevamo che era difficile. Penso che il merito grosso di oggi sia stato quello di saper giocare bene e di saper resistere anche nei momenti di difficoltà. I primi due set sono stati determinanti dalle battute di tutte e due le squadre. Nel quarto set avevamo quasi vinto la gara, mentre nel quinto sembrava che avessimo ormai perso, però sono state brave le ragazze a resistere, ad approfittare di uno o due errori loro, che per altro li commettono molto raramente, però questo ha fatto la differenza. Penso che contro super squadre come queste, devi sfruttare quello che ti viene concesso, altrimenti dopo lo paghi. Questo è un bel “primo set” che abbiamo vinto, ma si va al meglio dei cinque. Sappiamo che in Gara-2 loro giocheranno, se possibile, anche meglio. Noi stasera veramente dobbiamo essere felici, però è veramente come se avessimo vinto il primo set di una partita, ed è sempre meglio vincerlo che perdere, però ancora non abbiamo fatto nulla ».

Il tabellino

Prosecco DOC Imoco Conegliano – Savino Del Bene Scandicci: 2-3 (22-25, 25-16, 22-25, 26-24, 15-17)

Prosecco DOC Imoco Conegliano: Plummer 15, Robinson Cook 12, Squarcini n.e., De Kruijf n.e., Gennari, Lubian 13, De Gennaro (L1), Haak 34, Bugg, Wolosz 5, Lanier 1, Fahr 8, Bardaro, Piani n.e.. All.: Santarelli D.

Savino Del Bene Scandicci: Giacomello n.e., Alberti, Herbots 14, Zhu Ting 16, Ruddins 1, Ognjenovic 3, Parrocchiale (L1), Armini (L2) n.e., Nwakalor 5, Washington 6, Carol 4, Antropova 31, Diop 1, Nowakowska n.e.. All.: Barbolini M.