Volley femminile, Conegliano campione d'Italia

Conegliano ha vinto in trasferta a Firenze gara 4 della finale scudetto volley femminile contro Scandicci e si è laureata campione d'Italia per la settima volta nella sua storia. Le toscane hanno iniziato alla grande vincendo il primo set ma poi hanno subito il ritorno pepotente delle pantere.

Conegliano festeggia il suo settimo scudetto

La serata era iniziata nel migliore dei modi per Scandicci che era obbligata a vincere per continuare la serie. Le ragazze di coach Massimo Barbolini avevano infatti vinto il primo parziale per 25-23 ma dopo quel momento è calata la notte.

Le venete sono riuscite a chiudere in modo perentorio i successivi due set e nel quarto e decisivo parziale quando Scandicci sembrava aver ricucito il divario hanno trovato la zampata vincente.

Conegliano ha quindi con merito vinto il settimo scudetto della propria storia e si prepara ora ad un altro importantissimo appuntamento, la finale tutta italiana di Champions League contro Milano.

Per Scandicci i complimenti per aver fatto sudare non poco alle pantere questo scudetto con la consapevolezza di avere tutti i numeri per provare nel prossimo futuro a diventare campione d'Italia.