Volley femminile, Conegliano vola in finale ma Novara esce a testa alta. Le parole di Bernardi

Si è giocata ieri sera al Palaverde gara 3 della semifinale scudetto volley femminile Conegliano-Novara. Le pantere si sono imposte per 3-0 di fronte ai propri tifosi raggiungendo così Scandicci in finale. Esce a testa alta Novara protagonista di una grande stagione e Lorenzo Bernardi, nonotante la sconfitta, traccia un bilancio positivo.

Le parole di Lorenzo Bernardi

È dunque Conegliano la seconda finalista scudetto che raggiunge Scandicci vittoriosa in semifinale su Milano. Le pantere hanno superato per 3-0 una Novara che è stata capace di tenere in bilico fino all'ultimo la serie. Queste le parole a fine gara di un soddisfatto Lorenzo Bernardi raccolte sul sito del club: «E’ la prima volta che mi capita di uscire dal campo con questa sensazione dopo una sconfitta. Io sono abituato a lottare sempre per vincere ma in questo momento credo ci sia da fare i complimenti alle nostre avversarie per la vittoria ma anche alle ragazze e allo staff per la stagione che abbiamo vissuto, nonostante mille vicissitudini. Il bilancio della stagione non può che essere positivo, per i risultati conseguiti ma anche perché siamo riusciti a coinvolgere una città intera e a regalare a tutti una serata stupenda come quella di mercoledì oltre a due trofei ».

Mercoledì al Palaverde ci sarà il primo atto della finale contro Scandicci che per la prima volta riesce a raggiungere l'ultimo atto stagionale.

Il tabellino

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-0(25-19,25-22,25-20)

Prosecco DOC Imoco: Wolosz 2, Haak 18, De Gennaro, Robinson Cook 12, Plummer 15, Gennari, Squarcini ne, Fahr 7, Bardaro ne, Lubian 7, Lanier ne, De Kruijf ne, Piani ne, Bugg ne. All.Santarelli

Igor: Szakmary 7, Guidi ne, Bosio 1, Bartolucci, De Nardi, Buijs ne, Fersino, Bosetti 7, Chirichella , Danesi 7, Bonifacio 6, Markova 15, Akimova 1, Kapralova ne. All. Bernardi

Arbitri: Vagni e Goitre

Durata set: 27′,29′,26′

Spettatori: 5344 (sold out)

Note: Errori battuta Co 12,No 3; Aces: 6-2 ; Muri: 8-4 ; Errori attacco: 5-8

MVP: Plummer