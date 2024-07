Volley finale scudetto, dove vedere gara 2 Scandicci-Conegliano

Dopo il prologo di gara 1 coinciso con l'impresa di Scandicci capace di sbancare il Palaverde, è già tempo di pensare a gara 2 che si sposterà a Firenze sabato alle 20,30. Partita fondamentale per le ragazze di coach Massimo Barbolini che cullano un sogno chiamato scudetto e per Conegliano che vuole subito rimettersi sui giusti binari.

Sabato 20 aprile alle ore 20,30 al Palazzo Wanny di Firenze è in programma gara 2 della finale scudetto volley femminile Scandicci-Conegliano. Le toscane sono state grandi protagoniste di gara 1 al Palaverde con la vittoria in 5 set.

Dove vedere gara 2 finale scudetto volley femminile Scandicci-Conegliano

Sabato 20 aprile alle ore 20,30 è in programma gara 2 della finale scudetto volley femminile Scandicci-Conegliano. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport e Rai Sport, in streaming su volleyball world tv. La serie si gioca al meglio delle cinque partite quindi in caso di successo Scandicci intascherebbe addirittura un match point scudetto. Quella del Palaverde è stata certamente una sorpresa anche perchè le pantere nel quinto set erano avanti per 12-7. Una serie di errori in attacco delle venete ha aperto al clamoroso recupero delle toscane che dall'altra parte avevano avuto modo di chiudere la gara prima del tie-break. Sicuramente da non perdere il match di sabato sera.

Il tabellino di gara 1

Questo il tabellino di gara 1:

Prosecco DOC Imoco Conegliano – Savino Del Bene Scandicci: 2-3 (22-25, 25-16, 22-25, 26-24, 15-17)

Prosecco DOC Imoco Conegliano: Plummer 15, Robinson Cook 12, Squarcini n.e., De Kruijf n.e., Gennari, Lubian 13, De Gennaro (L1), Haak 34, Bugg, Wolosz 5, Lanier 1, Fahr 8, Bardaro, Piani n.e.. All.: Santarelli D.

Savino Del Bene Scandicci: Giacomello n.e., Alberti, Herbots 14, Zhu Ting 16, Ruddins 1, Ognjenovic 3, Parrocchiale (L1), Armini (L2) n.e., Nwakalor 5, Washington 6, Carol 4, Antropova 31, Diop 1, Nowakowska n.e.. All.: Barbolini M.