Volley, squadre italiane nelle coppe europee 2024/25: cosa succede se l'Itas Trentino vincesse la Champions League?

Terminato ufficialmente il campionato di volley maschile con il successo della Sir Safety Conad Perugia in finale contro la Vero Volley Monza, andiamo a scoprire quali e quante squadre italiane parteciperanno nella prossima stagione nelle tre coppe europee.

Il campionato di volley 2023/24 si è concluso la scorsa domenica con la vittoria della Sir Safety Conad Perugia che in finale ha sconfitto in quattro partite la Vero Volley Monza, mentre il terzo posto è andato all'Allianz Milano che sempre in quattro sfide l'Itas Trentino, che domenica 5 maggio affronterà in finale di Champions League ad Antalya (Turchia) i polacchi del Jastrzebski Wegiel. Ma quali squadre rappresenteranno l'Italia nelle prossima stagione in campo europeo?

Per quanto riguarda la massima competezione, ovvero la Champions League, ai nastri di partenza ci saranno le due finale della Superlega (Perugia e Monza) e la terza classificata (Milano), mentre Trentino si dovrà accontentare della Cev Cup, con Macerata che sarà invece impegnata in Challenge Cup.

Purtroppo per il club dolomitico anche se ci dovesse essere la vittoria in Coppa domenica prossima, non potrà difendere il titolo perchè il regolamento non consente alla squadra campione di iscriversi di diritto, come per esempio succede nel calcio. L'unica piccola speranza è che ci sia un'eccezione ed è quella che gli venga assegnata una wild-card, opzione che attualmente non c'è.

Champions League: Perugia, Monza, Milano.

CEV Cup: Trento.

Challenge Cup: Civitanova.