Brasile Italia, streaming LIVE e diretta tv: dove vedere il match di Volleyball Nations League

L'Italia cala il tris a Rio de Janeiro e porta a casa anche il primo big match della Volleyball Nations League 2024 contro il Giappone con il punteggio di 3-1 (23-25, 25-16, 25-17, 25-17). Vittoria importantissima per Nazionale guidata dal ct Ferdinando De Giorgi, soprattutto in ottica qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Gli Azzurri ritorneranno in campo, per l'ultima volta in questa week 1, nella giornata di domani, domenica 26 maggio alle ore 15 (italiane), contro i padroni di casa del Brasile.

Dove vedere Brasila Italia in diretta tv e streaming

La quarta ed ultima partita della prima settimana della Volleyball Nations League 2024 di Brasile e Italia, che avverrà domenica 26 maggio al Maracanãzinho di Rio de Janeiro alle ore 15:00, sarà possibile vederla in diretta tv e streaming sulle piattaforme DAZN e VBTV.

I convocati di De Giorgi e Bernardinho per Brasile Italia

Questo l'elenco degli atleti convocati per la sfida del Maracanãzinho tra Brasile e Italia dai due commissari tecnici, Ferdinando De Giorgi (Italia) e Bernardo Rocha de Rezende (Brasile):

ITALIA: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli (Palleggiatori); Roberto Russo, Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Simone Anzani (Centrali); Luca Porro, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine (Schiacciatori); Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò (Opposti); Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano (Liberi). Allenatore: Ferdinando De Giorgi.

BRASILE: Bruno Mossa Rezende, Fernando Gil Kreling (Palleggiatori); Isac Santos, Lucas Saatkamp, Judson Amabel Nunes da Cunha Jr (Centrali); Lukas Felipe Bergmann, Adriano Fernandes P.X.Cavalcante, Henrique Dantas Nóbrega Honorato, Yoandy Leal Hidalgo, Mauricio Borges Almeida Silva, Arthur Bento Buczmiejuk (Schiacciatori); Alan Souza, Darlan Ferreira Souza (Opposti), Thales Hoss (Libero) Allenatore: Bernardo Rocha de Rezende.