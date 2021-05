Rugby Peroni Top10: la finale è Petrarca Padova-Rovigo

La finale della novantunesima edizione del massimo campionato italiano di rugby Peroni Top10 vedrà l’Argos Petrarca Padova opposta alla Femi-CZ Rovigo Delta. Nel sentito remake dell’atto conclusivo di dieci anni or sono la compagine patavina (allora trionfante in trasferta) potrà il prossimo 2 giugno contare sul fattore campo in virtù del primo posto conquistato al termine della regular season. L’approdo alla decisiva gara per il titolo sì è rivelato alquanto sofferto per le due rivali venete.

L’Argos Petrarca Padova, dopo aver incamerato un 4-0 al “Mirabello” di Reggio Emilia riportando un successo per 27-16 sul Valorugby Emilia nella semifinale d’andata, ha rimediato in casa al “Memo Geremia” un 1-5 soccombendo per 23-24 in quella di ritorno. Gli ospiti, ritrovatisi all’8’ della ripresa sotto 0-10, sono arrivati ad un passo dal completare un clamoroso tentativo di rimonta. A far pendere, a parità di punteggio (5-5), la qualificazione dalla parte dei “Tuttineri” di Andrea Marcato è la differenza punti nel doppio confronto (50-40, +10).

Finale thrilling anche nell’altra intensa semifinale di ritorno. La Femi-CZ Rovigo Delta, davanti al proprio pubblico (600 spettatori paganti presenti al “Mario Battaglini”), riesce proprio allo scadere a ribaltare, in termini di differenza punti complessiva (39-37, +2), la sconfitta esterna per 31-22 subita al “San Michele” contro il Kawasaki Robot Calvisano nel match d’andata: la formazione guidata da Umberto Casellato s’impone per 17-6 grazie ad una meta di Carel Greeff trasformata da Francesco Cozzi.

Rugby Peroni Top10, semifinali

Gare d’andata

Valorugby Emilia vs Argos Petrarca Padova 16-27 (6-20 p.t.), punti 0-4.

Kawasaki Robot Calvisano vs Femi-CZ Rovigo Delta 31-22 (12-19 p.t.), punti 4-0.

Gare di ritorno

Argos Petrarca Padova vs Valorugby Emilia 23-24 (3-0 p.t.), punti 1-5.

Femi-CZ Rovigo Delta vs Kawasaki Robot Calvisano 17-6 (10-0 p.t.), punti 4-0.

Rugby Peroni Top10, finale 2 giugno

Argos Petrarca Padova vs Femi-CZ Rovigo Delta