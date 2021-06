Rugby Peroni Top10 – Greeff beffa allo scadere anche il Petrarca: Rovigo è campione d’Italia

La Rugby Rovigo Delta torna dopo un lustro a laurearsi campione d’Italia: i Bersaglieri, nel remake della finale di dieci anni or sono, si prendono una crudele rivincita sugli eterni rivali del Petrarca Rugby (allora usciti vincenti dal “Battaglini”) aggiudicandosi allo scadere per 23-20 il combattuto ed appassionante atto conclusivo del Peroni Top10 andato in scena al “Plebiscito” di Padova.

Decisiva, come era accaduto in semifinale contro Calvisano, si rivela negli ultimi istanti una meta di Carel Greeff (convalidata dal Tmo) poi trasformata da Andrea Menniti Ippolito. Il successo riportato nel 170° derby veneto consente al Rovigo di agganciare a quota 13 scudetti proprio il Petrarca. Una beffa atroce per i tuttinero di Andrea Marcato che nella regular season guidata con grande sicurezza dall’inizio alla fine avevano vinto entrambi i confronti diretti.

Al termine della sfida il tecnico Umberto Casellato, al passo d’addio con i rossoblu dopo tre stagioni ricche di soddisfazioni (due trofei vinti considerando anche la Coppa Italia 2019-20), non nasconde ai microfoni Rai le sue emozioni: “E’ stato un campionato duro. Ad un certo punto dell’anno abbiamo perso tre partite di fila ed è successo di tutto. I ragazzi sono andati avanti a testa bassa a lavorare. Non so come ringraziarli. Della città m’interessa poco io condivido questo risultato con la squadra e con i tifosi a cui regalerei uno scudetto ogni mese”.

Peroni Top10, finale

ARGOS PETRARCA PADOVA – FEMI-CZ ROVIGO DELTA 20-23 (10-16)

Marcatori: 7’ m. Cugini, tr Lyle (7-0); 23’ cp Menniti Ippolito (7-3); 25’ cp Lyle (10-3); 27’ cp Menniti Ippolito (10-6); 31’ m. Ruggeri, tr. Menniti Ippolito (10-13); 40’ +3’ cp Menniti Ippolito (10-16); 55’ m. Faiva, tr Lyle (17-16); 66’ cp Lyle (20-16); 80’ m. Greeff, tr Menniti Ippolito (20-23).

Argos Petrarca Padova: Lyle; Coppo, Colitti (6’ st Faiva), Broggin, Bettin; Zini, Tebaldi; Trotta (cap.), Cannone, Catelan (9’ st Panozzo); Galetto (21’ st Beccaris), Bonfiglio (9’ st Ghigo); Pavesi (14’ st Mancini Parri), Cugini (19’ pt Carnio), Borean (18’ st Braggiè). A disposizione non entrato: Navarra. All.: Marcato.

FEMI-CZ Rovigo Delta: Menniti-Ippolito; Cioffi (17’ st Borin), Coronel (25’ st Cozzi), Uncini, Bacchetti; Antl, Trussardi; Ruggeri, Lubian (17’ st Greeff), Vian (57’ Sironi); Ferro (cap.), Canali; Swanepoel (6’ st Brandolini), Nicotera (25’ st Cadorini), Leccioli (25’ st Pomaro). A disposizione non entrati: Pomaro, Borin, Visentin. All.: Casellato.

Arbitro: Marius Mitrea (Udine). AA1: Andrea Piardi (Brescia). AA2: Matteo Liperini (Livorno). Quarto Uomo: Gianluca Gnecchi (Brescia). Quinto Uomo: Francesco Russo (Milano). TMO: Stefano Roscini (Milano). Citing Commissioner: Roberto Carra (Modena).

Cartellini: al 30’ giallo a Tebaldi (Argos Petrarca Padova).

Calciatori: Menniti Ippolito (Femi-CZ Rovigo Delta) 5/5; Lyle (Argos Petrarca Padova) 4/4.

Note: spettatori 2000 come da disposizioni anti-Covid.

Peroni Player of the Match: Davide Ruggeri (Femi-CZ Rovigo Delta).

Vittorie per squadra

18 titoli: Amatori Rugby Milano.

15 titoli: Benetton Rugby Treviso.

13 titoli: Petrarca Rugby Padova e Rugby Rovigo Delta.

07 titoli: Rugby Calvisano.

05 titoli: L’Aquila Rugby, Fiamme Oro Rugby e Rugby Roma.

03 titoli: Rugby Parma.

02 titoli: Partenope Rugby.

01 titolo: Rugby Brescia, Ginnastica Torino, Mogliano Rugby e Rugby Viadana.