Rugby, Sei Nazioni Under 20: l’Inghilterra ipoteca il torneo

La nazionale inglese di rugby Under 20 è ad un passo dal trionfo nel Sei Nazioni di categoria. La travolgente affermazione per 45-3 ottenuta alla “Cardiff Arms Park” (sede di tutte le partite del torneo) sui padroni di casa del Galles nella penultima giornata della prestigiosa competizione giovanile consente alla selezione diretta da Alan Dickens non solo di aggiudicarsi la “Tripla Corona” ma anche di confermarsi al comando a punteggio pieno con cinque lunghezze di vantaggio sull’Irlanda. All’Inghilterra, nell’ultimo turno in programma martedì prossimo, basterà conseguire un punto contro l’Italia per assicurarsi la matematica certezza del trofeo. Un eventuale successo sugli azzurri garantirebbe all’Inghilterra anche la conquista del “Grand Slam” avendo vinto i quattro impegni sin qui sostenuti.

L’Irlanda tiene vive le residue speranze di affermazione nel Sei Nazioni Under 20 conseguendo una bella vittoria in rimonta sull’Italia per 30-23 I “Verdi”, in ritardo all’intervallo di undici lunghezze (12-23) contro una brillante selezione azzurra, riescono a ribaltare a proprio favore il risultato e ad ottenere anche il prezioso punto di bonus necessario per restare in corsa per il titolo. Il quadro dei risultati della quarta giornata è completato dal largo successo riportato dalla Francia sulla Scozia per 45-21.

Rugby, Sei Nazioni Under 20: risultati e prossimo turno

PRIMA GIORNATA

Scozia vs Irlanda 7-38

Inghilterra vs Francia 38-22

Italia vs Galles 8-25

SECONDA GIORNATA

Inghilterra vs Scozia 31-12

Italia vs Francia 11-13

Galles vs Irlanda 12-40

TERZA GIORNATA

Scozia vs Italia 3-43

Francia vs Galles 36-19

Irlanda vs Inghilterra 15-24

QUARTA GIORNATA

Italia vs Irlanda 23-30

Francia vs Scozia 45-21

Galles vs Inghilterra 3-45

QUINTA GIORNATA (13 luglio)

Inghilterra vs Italia

Irlanda vs Francia

Scozia vs Galles

Rugby, Sei Nazioni Under 20: classifica dopo la quarta giornata

1. Inghilterra 20

2. Irlanda 15

3. Francia 14

4. Italia 7

5. Galles 4

6. Scozia 0