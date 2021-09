Bartoccini Perugia, feedback molto positivi per l’allenamento congiunto al PalaBarton

Un allenamento congiunto particolare quello andato in scena al PalaBarton tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e Savino del Bene Scandicci. Le due formazioni hanno affrontato dei miniset con punteggi ideati per affrontare le varie situazioni di gioco che si possono creare durante una normale gara con un focus speciale sui fine set e le azioni di cambio palla. Il conteggio per quel che possa valere in un così particolare contesto tecnico parla di un 2-2 come nelle più classiche sfide amichevoli, ma il dato più importante è stato il riscontro percepito dallo staff tecnico in maglietta nera riguardante l’attuale livello di forma delle ragazze che è stato definito ottimo per questo punto della preparazione.

Bartoccini Perugia, Laura Melandri: “Siamo un bel gruppo la squadra ha sempre più forma”

Della stessa opinione anche la centrale Laura Melandri. “Secondo me oggi stiamo ricevendo dei feedback molto positivi, non siamo ancora al top ma piano piano la squadra sta prendendo forza che sicuramente un aspetto primario. Stiamo mettendo per così dire la benzina necessaria ad affrontare la stagione”. – Il prossimo arrivo di Bongaerts. – “Molto presto il gruppo sarà al completo con l’arrivo di Britt (Bongaerts ndr) e quindi dovremo prendere le misure e trovare i giusti equilibri anche con lei, penso che sicuramente sarà già in forma visto che ha disputato un Europeo incredibile dove ha fatto molto bene, sarà molto probabile che dovremo essere noi ad adeguarci al suo standard e non viceversa. Siamo un bel gruppo la squadra ha sempre più forma, stiamo lavorando molto in palestra con l’obbiettivo di arrivare bene all’inizio della stagione”.