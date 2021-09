Rugby Peroni TOP10, 1° turno: Valorugby e Petrarca in vetta

Valorugby Emilia e Petrarca Padova prendono il comando della classifica alla conclusione di un primo turno del massimo campionato italiano di rugby Peroni TOP10 contrassegnato dal rinvio della sfida tra il Mogliano e i campioni in carica della FEMI-CZ Rovigo per un caso di positività al Covid-19 emerso alla vigilia tra i padroni di casa.

I Diavoli reggiani, semifinalisti nella passata stagione, si assicurano la posta piena (5 punti) al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma travolgendo la Lazio per 57-21 al termine di un confronto falloso (sette cartellino gialli) i granata, dopo aver risposto puntualmente agli iniziali tentativi di fuga dei padroni di casa (14-14 al 19’), prendono rapidamente il largo arrivando al 70’ a completare con la nona meta di giornata (tre di Bertaccini) un clamoroso parziale di 50-0.

A ottenere una vittoria con bonus nella giornata inaugurale del Peroni TOP10 è anche il Petrarca Padova. I finalisti dello scorso torneo, sempre avanti nel punteggio sin dalle prime battute di gioco, s’impongono in casa sul Sitav Lyons Piacenza con un perentorio 45-13.

Alle spalle del duo di testa troviamo a quota 4 il Transvecta Calvisano approdato alla Final Four nella precedente edizione della competizione. La compagine bresciana, nel match d’apertura della stagione, consegue davanti al proprio pubblico un’affermazione in volata sulla Fiamme Oro per 19-17. Il XV della Polizia di Stato, scavalcato a tre minuti dal termine da un calcio piazzato di Consoli dopo essere riuscito con un break di 11-0 a passare per la prima volta a condurre al 70’, si deve accontentare di uscire dal “San Michele” con un punto.

Quarto posto con 2 punti a testa per HBS Colorno e Viadana protagoniste di un emozionante pareggio per 27-27 nel derby del Po andato in scena in terra emiliana. I padroni di casa, dopo aver visto sfumare in apertura di ripresa il vantaggio in doppia cifra maturato nella prima frazione, tornano al 66’ avanti di sette in virtù di una meta di Chibalie trasformata da Van Tonder. Il Viadana non si arrende: Jannelli va a segno a due minuti dalla fine. Ferrarini non fallisce la conseguente trasformazione sancendo la parità.

Rugby Peroni TOP10, prima giornata

I risultati

Rugby Transvecta Calvisano vs Fiamme Oro Rugby 19-17

S.S. Lazio Rugby 1927 vs Valorugby Emilia 21-57

Petrarca Rugby Padova vs Sitav Rugby Lyons Piacenza 45-13

Mogliano Rugby 1969 vs FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta rinviata

HBS Rugby Colorno 1975 vs Rugby Viadana 1970 27-27

La classifica

01. Valorugby Emilia 5

02. Petrarca Rugby Padova 5

03. Rugby Transvecta Calvisano 4

04. HBS Rugby Colorno 1975 e Rugby Viadana 1970 2

06. Fiamme Oro Rugby 1

07. Mogliano Rugby 1969* e FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta* 0

09. Sitav Rugby Lyons Piacenza 0

10. S.S. Lazio Rugby 1927 0

* Una partita in meno.

Prossimo turno (sabato 2 ottobre, ore 16.00)

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta vs S.S. Lazio Rugby 1927

Rugby Viadana 1970 vs Petrarca Rugby Padova (venerdì 1° ottobre, ore 20:30)

Mogliano Rugby 1969 vs Rugby Transvecta Calvisano

Sitav Rugby Lyons Piacenza vs Valorugby Emilia

Fiamme Oro Rugby vs HBS Rugby Colorno 1975