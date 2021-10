Rugby Peroni TOP10, 2° turno: Petrarca e Valorugby si confermano al comando

La seconda giornata del massimo campionato italiano di rugby Peroni Top10, caratterizzata da quattro successi esterni nelle cinque gare disputate, lascia immutato il vertice della classifica: Petrarca Padova e Valorugby Emilia, rispettivamente vittoriose a Viadana e Piacenza, si presenteranno dunque appaiate in vetta a punteggio pieno al big match del prossimo turno in programma in terra veneta.

I tuttoneri patavini bissano allo “Zaffanella” (dove erano passati soltanto due settimane prima nella sfida di Coppa Italia) l’affermazione da cinque punti ottenuta in casa al debutto contro i Lyons. 41-14 il risultato finale per il XV di Andrea Marcato attento nel controllare il tentativo del Viadana di rientrare in partita dopo aver toccato al 28’ il +20 sul 23-3.

Decisamente più sofferto il successo colto, sempre in trasferta, dall’altra capolista. Al “Walter Beltrametti” il Valorugby Emilia incamera sì il massimo bottino possibile piegando i Lyons Piacenza per 33-29 con tre mete di scarto ma dopo aver penato non poco. I Diavoli, sotto di undici lunghezze all’intervallo (5-16), ribaltano al 58’ il risultato a proprio favore con un parziale di 14-0 frutto delle mete di Diaz e Sbrocco trasformate da Castiglioni. I Leoni bianconeri rimettono dieci minuti più tardi la testa avanti (22-19) a seguito di due calci piazzati di Ledesma.

Il confronto riserva ancora emozioni. Due mete di Luus inframmezzate da un calcio piazzato di Castiglioni impeccabile nelle trasformazioni permettono al Valorugby Emilia di allungare alll’87’ sul 33-22. I Lyons non demordono. Al 92’ una meta di Conti (trasformata da Biffi) consente alla coriacea squadra di Gonzalo Garcia di contenere il secondo ko entro i sette punti e quindi cancellare lo zero in graduatoria.

In terza posizione, a quota 9, si conferma il Transvecta Calvisano andato a vincere a Mogliano per 33-16. La formazione bresciana, scivolata al 62’ nuovamente sotto nel punteggio (12-16) dopo il provvisorio sorpasso attuato in apertura di ripresa ai danni di quella veneta all’esordio nel torneo, avvia un tramortente parziale di 21-0 che le consente di conquistare per la prima volta anche un punto di bonus.

Un gradino sotto, con 6 punti all’attivo, troviamo l’HBS Colorno protagonista alla Caserma Gelsomini di Roma di una sorprendente affermazione sulle Fiamme Oro per 43-29. Tardiva la risposta del XV della Polizia di Stato ritrovatosi al 45’ in svantaggio per 37-0. Le cinque mete realizzate nella ripresa si rivelano quantomeno utili ai padroni di casa per muovere anche in questa seconda giornata la classifica e agganciare conseguentemente il Viadana al sesto posto a quota 2.

Il quadro dei risultati è completato dall’agevole debutto in campionato della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta: i campioni d’Italia travolgono davanti al proprio pubblico la Lazio per 57-17. Gara senza storia con la compagine diretta da Allister Coetzee che pone una seria ipoteca sulla conquista della posta piena già alla fine della prima frazione chiusa sul 33-5 con cinque mete realizzate. Sesto posto per i Bersaglieri che dovranno recupero il match rinviato nella giornata inaugurale contro il Mogliano attualmente sul fondo della graduatoria in compagnia della Lazio.

Rugby Peroni Top10

I risultati della seconda giornata

Rugby Viadana 1970 vs Petrarca Rugby Padova 14-41

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta vs S.S. Lazio Rugby 1927 57-17

Fiamme Oro Rugby vs HBS Rugby Colorno 1975 29-43

Mogliano Rugby 1969 vs Rugby Transvecta Calvisano 16-33

Sitav Rugby Lyons Piacenza vs Valorugby Emilia 29-33

La classifica

01. Petrarca Rugby Padova 10

02. Valorugby Emilia 10

03. Rugby Transvecta Calvisano 9

04. HBS Rugby Colorno 1975 6

05. FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta* 5

06. Rugby Viadana 1970 2

07. Fiamme Oro Rugby 2

08. Sitav Rugby Lyons Piacenza 1

09. Mogliano Rugby 1969* 0

10. S.S. Lazio Rugby 1927 0

* Una partita in meno.

Prossimo turno (sabato, 9 ottobre)

S.S. Lazio Rugby 1927 vs Rugby Viadana 1970

Petrarca Rugby Padova vs Valorugby Emilia

Rugby Transvecta Calvisano vs FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta

Sitav Rugby Lyons Piacenza vs Fiamme Oro Rugby

HBS Rugby Colorno 1975 vs Mogliano Rugby 1969