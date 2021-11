Rugby Autumn Nations Series, Italia-Argentina: formazioni e precedenti

Sabato 13 novembre (ore 14) allo stadio Comunale di Monigo (Treviso) la Nazionale italiana di rugby (quattordicesima nella classifica mondiale) affronterà l’Argentina (ottava nel World Rugby Rankings) in un Test Match del terzo round delle Autumn Nations Series.

Come arrivano all’appuntamento le due rappresentative

Sabato scorso, al ritorno in campo dopo sette mesi e mezzo, una rinnovata nazionale italiana ha rimediato all’esordio nelle Autumn Nations Series una sconfitta allo stadio Olimpico di Roma contro la Nuova Zelanda per 47-9. Per gli azzurri, senza vittorie da oltre due anni (26 settembre 2019 contro il Canada a Fukuoka nella Coppa del Mondo per 48-7), si è trattato del quindicesimo ko di fila.

Non è riuscito all’Argentina d’invertire al debutto nelle Autumn Nations Series il trend negativo: la selezione albiceleste ha, infatti, allungato a sette la striscia di sconfitte consecutive cedendo sabato 6 novembre a Paris-Saint Denis contro la Francia per 29-20. L’ultimo successo dei Pumas, terminati all’ultimo posto senza punti nel Rugby Championship risale al 17 luglio scorso quando al Principality Stadium di Cardiff ebbero la meglio su un rimaneggiato Galles per 33-11.

Le formazioni

Per il secondo impegno nelle Autumn Nation Series il commissario tecnico azzurro Kieran Crowley apporta cinque modifiche rispetto alla formazione iniziale proposta contro i suoi connazionali attualmente in vetta al ranking mondiale. Con gli inserimenti di Padovani, Morisi, Nemer, Cannone e Licata rispettivamente al posto di Mori, Zanon, Fischetti, Fuser e Giammarioli solo la mediana resta immutata con le conferme di Garbisi e Varney.

L’Italia si schiererà quindi con il seguente XV: 15. Matteo Minozzi, 14. Edoardo Padovani, 13. Juan Ignacio Brex, 12. Luca Morisi, 11. Monty Ioane, 10. Paolo Garbisi, 9. Stephen Varney, 8. Giovanni Licata, 7. Michele Lamaro (capitano), 6. Sebastian Negri, 5. David Sisi, 4. Niccolò Cannone, 3. Marco Riccioni, 2. Gianmarco Lucchesi, 1. Ivan Nemer. A disposizione: 16 Luca Bigi, 17. Danilo Fischetti, 18. Pietro Ceccarelli, 19. Marco Fuser, 20. Federico Ruzza, 21. Giovanni Pettinelli, 22. Alessandro Fusco, 23. Federico Mori.

Due le novità nell’Argentina rispetto al XV iniziale dello “Stade de France”: Cordero e Gonzales rilevano Delguy e l’infortunato Petti. Ecco la formazione scelta dal commissario tecnico Mario Ledesma: 15. Emiliano Boffelli, 14. Santiago Cordero, 13. Matias Moroni, 12. Jeronimo de la Fuente, 11. Mateo Carreras, 10. Santiago Carreras, 9. Tomas Cubelli, 8. Facundo Isa, 7. Juan Martin Gonzalez, 6. Pablo Matera, 5. Tomas Lavanini, 4. Marcos Kremer, 3. Francisco Gomez Kodela, 2. Julian Montoya (capitano), 1. Thomas Gallo. A disposizione: 16. Facundo Bosch, 17. Ignacio Calles, 18. Santiago Medrano, 19. Lucas Paulos, 20. Santiago Grondona, 21. Gonzalo Bertranou, 22. Nicolas Sanchez, 23. Lucio Cinti.

I precedenti

I ventidue precedenti hanno fatto registrare sedici vittorie argentine, cinque italiane e un pareggio (a Lourdes il 22 ottobre 1997 per 18-18). Nel confronto diretto più recente, andato in scena il 18 novembre del 2017 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, la rappresentativa albiceleste ha allungato a sette la serie di successi consecutivi sugli azzurri prevalendo in rimonta per 31-15. L’ultima volta che l’Italia ebbe la meglio sugli avversari fu il 28 giugno 2008 quando s’impose allo stadio Olimpico di Córdoba per 13-12.

Dieci le sfide sinora disputate nel Bel Paese. I Pumas, dopo aver perso le prime due, hanno inanellato otto vittorie di fila. Per ritrovare un successo interno dell’Italia bisogna risalire al 7 novembre 1998 quando gli azzurri prevalsero allo stadio comunale “Walter Beltrametti” di Piacenza per 23-19.

Arbitro

Italia-Argentina, in programma sabato 13 novembre alle ore 14 (diretta tv su Sky Sport Uno e TV8) allo stadio Comunale di Monigo (dove gli azzurri giocarono per l’ultima volta vent’anni fa vincendo contro le Isole Figi per 66-10), sarà arbitrata dal neozelandese James Doleman (AA1 Ben Blair, AA2 Paul Williams; TMO Brendon Pickerill).