Rugby Peroni TOP10: Fiamme Oro-Petrarca Padova apre la quinta giornata di ritorno

Il quattordicesimo turno del massimo campionato italiano di rugby Peroni TOP10 si apre sabato alle ore 14:00 sul sintetico della caserma “Stefano Gelsomini” di Roma con l’interessante sfida tra le Fiamme Oro, quinte in compagnia del Transvecta Calvisano con 29 punti all’attivo in undici gare (6 vittorie e 5 sconfitte), e il Petrarca Padova capolista del torneo a quota 58 con tredici incontri giocati (11 successi e un ko). Un confronto che si ripeterà il prossimo 16 aprile in occasione della finale della Coppa Italia. Nella gara d’andata, disputata il 23 ottobre scorso, il Petrarca Padova s’impose, davanti al proprio pubblico, con il punteggio di 21-13.

Come arrivano le due contendenti

Il turno precedente ha riservato soddisfazioni a entrambe le squadre. Le Fiamme Oro hanno allungato a tre la striscia di successi consecutivi conseguendo in rimonta un’affermazione esterna per 31-28 sui campioni d’Italia della FEMI-CZ Rovigo Delta. Il Petrarca Padova ha, invece, dato seguito alla vittoria interna contro il Mogliano andando a imporsi in trasferta per 35-10 sulla Sitav Lyons Piacenza.

Fiamme Oro in casa vs Petrarca Padova in trasferta

Il XV della Polizia di Stato detiene un buon ruolino di marcia casalingo avendo fatto seguire alla sconfitta subita al debutto (2 ottobre) contro l’HBS Colorno tre affermazioni nei successivi impegni. Nelle sei esibizioni sostenute lontano dal “Plebiscito” il Petrarca Padova ha riportato cinque successi a fronte dell’unico ko stagionale patito al “Mirabello” contro il Valorugby Emilia il 4 febbraio.

Le dichiarazioni alla vigilia di Fiamme Oro-Petrarca Padova

Pasquale Presutti, coach delle Fiamme Oro: “Incontreremo i primi della classe, una squadra ordinata e che gioca un bel rugby, traendone anche i frutti migliori: non è certo un caso che sia al vertice della classifica. Per quanto ci riguarda, posso solo dire che affrontiamo questo impegno con la consapevolezza di incontrare i più forti, ma anche con la serenità di poter riuscire a rendergli la vita difficile. Quel che è certo è che proveremo a farlo con tutte le nostre forze”.

Andrea Marcato, allenatore del Petrarca Padova: “Affrontiamo una delle trasferte più difficili, anche solo per il fatto di giocare sull’unico campo sintetico a cui non siamo molto abituati. Servirà la massima concentrazione contro una delle squadre più in forma, come abbiamo visto a Rovigo. Saranno i nostri avversari nella finale di Coppa Italia, insomma una squadra che raggiunge i traguardi che si prefissa. Noi dobbiamo continuare il processo di crescita. Abbiamo fatto vedere qualcosa di buono con Piacenza. Si deve proseguire su quella strada e migliorare nelle fasi di gioco che ancora non ci soddisfano. Ci attende una partita durissima, molto fisica. Dovremo essere bravi a fronteggiare la loro potenza avanti e la velocità dei trequarti. Hanno molti giocatori di qualità, a partire dai due ex Zago e Menniti-Ippolito”.

Fiamme Oro-Petrarca Padova: le formazioni

Fiamme Oro: Menniti-Ippolito; Spinelli, Angelini, Forcucci, Guardiano; Di Marco, Marinaro; De Marchi, U. D’Onofrio, Vian; Fragnito, Chiappini; Vannozzi, Moriconi, Iovenitti

A disposizione: Zago, Kudin, Romano, Angelone, Taddia, Piva, Vaccari, Mba. All.: Pasquale Presutti.

Petrarca Padova: Esposito; Scagnolari, Fou, Broggin, Zini; Faiva, Tebaldi; Trotta, Casolari, Catelan; Ghigo, Galetto; Hasa, Cugini, Spagnolo. A disp.: Borean, Carnio, Pavesi, Panozzo, Makelara, Citton, Sgarbi, Schiabel. All.: Andrea Marcato.

Arbitro: Dante D’Elia di Bari. Assistenti: Franco Rosella di Roma e Massimo Salierno di Napoli.

Quarto uomo: Vincenzo Iavarone di Perugia. TMO: Vincenzo Schipani di Benevento.

Fiamme Oro-Petrarca Padova, gara valida per la quinta giornata di ritorno del campionato italiano di rugby Peroni TOP10 in programma alle ore 14:00 alla caserma “Stefano Gelsomini”, sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports.