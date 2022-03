Rugby Peroni TOP10: Petrarca Padova-Transvecta Calvisano apre il quindicesimo turno

Lo stadio “Plebiscito” sarà teatro stasera (ore 20:40) dell’anticipo della quindicesima giornata del campionato italiano di rugby Peroni TOP10 tra il Petrarca Padova, al comando con 63 punti in quattordici gare (13 vittorie e una sconfitta) e il Transvecta Calvisano sesto a quota 33 con undici incontri giocati (7 successi e 4 ko). Nella gara d’andata, disputata il 7 novembre, la compagine patavina prevalse in trasferta per 41-26.

Come arrivano le due squadre

Nel turno precedente i vicecampioni d’Italia del Petrarca Padova hanno allungato a tre la striscia di vittorie consecutive andando a imporsi in casa delle Fiamme Oro per 49-12. Giornata di campionato positiva anche per il Transvecta Calvisano: la squadra bresciana ha infatti bissato il successo interno contro il Valorugby Emilia superando al “Pata Stadium” il Colorno per 39-22.

Petrarca Padova in casa vs Transvecta Calvisano in trasferta

Nei sette impegni sin qui sostenuti davanti al proprio pubblico il Petrarca Padova ha conseguito altrettante vittorie. L’ultima affermazione casalinga ottenuta dai tuttineri è legata al 42-10 inflitto al Mogliano il 12 febbraio. Bilancio in trasferta per il momento negativo per il Transvecta Calvisano (due successi a fronte di tre sconfitte). Nell’esibizione esterna più recente (4 febbraio) la formazione diretta da Gianluca Guidi ha ceduto al “Walter Beltrametti” contro la Sitav Lyons Piacenza per 22-19. Per ritrovare una vittoria gialloblu lontano dal “San Michele” bisogna risalire al 27 novembre (38-10 contro la Lazio).

Le dichiarazioni alla vigilia di Petrarca Padova-Transvecta Calvisano

Andrea Marcato, coach del Petrarca Padova: “Sicuramente affrontiamo una squadra che in questo momento sta molto bene. Ha fatto due ottime prestazioni con Valorugby Emilia e Colorno in particolare. Hanno avuto un momento di difficoltà a inizio anno, ma ora stanno crescendo. Quando è il momento si fanno sempre trovare pronti. Ci aspetta la partita più dura della stagione, ma noi vogliamo testarci contro una delle squadre migliori del campionato. Calvisano è piena di esperienza e ben allenata. Ha i suoi punti forti nella mischia e nei drive, con terze linee incredibili, un’ottima prima linea e rapidità e solidità nei trequarti. Sarà uno scontro vero. Vincerà chi sarà più disciplinato e si imporrà nelle fasi di conquista. Mi aspetto una gara completamente diversa da quella dell’andata. La affronteremo con la miglior formazione possibile in questo momento. È una partita che vale tanto per noi. Non mancano molte partite ai play off e vogliamo cogliere ogni opportunità per migliorare come squadra”.

Facundo Garrido-Panceyra, centro argentino del Transvecta Calvisano: “Sarà una partita molto dura perché giochiamo contro la prima in classifica, buona squadra e solida in vari aspetti del gioco. Noi stiamo crescendo partita dopo partita, prendendo sempre più confidenza con il gioco. È stata una buona settimana di allenamento e speriamo di fare una grande partita. L’orario non è quello a cui siamo abituati, ma stiamo lavorando per arrivarci nel migliore dei modi“.

Petrarca Padova-Transvecta Calvisano: le formazioni

Petrarca Padova: Esposito; Schiabel, Sgarbi, Broggin, Scagnolari; Faiva, Tebaldi; Trotta, Catelan, Goldin; Ghigo, Panozzo; Pavesi, Carnio, Borean. A disp.: Spagnolo, Mancini Parri, Hasa, Michieletto, Manni, Ruiz, Panunzi, Citton.All.: Andrea Marcato.

Transvecta Calvisano: Van Zyl; Mastandrea, Bronzini, Garrido-Panceyra, Ragusi; Hugo, Consoli; Vunisa, Izekor, Grenon; Ortis, Van Vuren; D’Amico, Luccardi, Brugnara. A disp.: Morelli, Gavrilita, Leso, Zanetti, Bernasconi, Maurizi, Susio, Peruzzo All.: Gianluca Guidi.

Arbitro: Manuel Bottino di Cosenza. Assistenti: Federico Boraso e Filippo Bertelli di Rovigo.

Quarto uomo: Marco Vianello di Treviso. TMO: Alan Falzone di Pordenone.