Gianmarco Lucchesi: “Vittoria incredibile. Non poniamoci limiti”

Gianmarco Lucchesi è stato uno dei protagonisti della storica vittoria dell’Italia del rugby sull’Australia. Si tratta del primo successo per la nazionale dell’ovale contro i Wallabies (settimi nel ranking mondiale) in 21 precedenti. Al Franchi di Firenze è andato in scena il secondo incontro delle Autumn Nations Series. Dopo la vittoria straripante contro Samoa, l’Italrugby ha battuto 28 a 27 l’Australia (all’intervallo il punteggio era di 17 a 3 per i padroni di casa).

Gianmarco Lucchesi man of the match

L’azzurro migliore in campo al termine del match ha dichiarato a Sky Sport: “Sono belle emozioni, è una vittoria incredibile, non ci sono parole per descriverla. Ce la sentivamo fin dal primo minuto siamo entrati in campo con lo spirito giusto, abbiamo attaccato e difeso alla grande. Sabato prossimo il Sudafrica? Non ci sono limiti. E’ fantastico aver giocato davanti a questo pubblico”.

Il tabellino: Italia Australia 28 – 27

Marcatori: 1′ Allan (I, cp), 5′ Lolesio (A, cp), 19′ Bruno (I, m) Allan (tr), 25′ Capuozzo (I, m) Allan (tr), 30′ Wright (A, m), 44′ McReight (A, m) Lolesio (A, tr), 53′ Allan (I, cp), 65′ Capuozzo (I, m), 68′ Robertson (A, m) Lolesio (A, tr), 76′ Padovani (cp), 80′ Neville (A, m)