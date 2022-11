Rugby, Italia-Australia: streaming gratis e diretta TV8 o Sky Sport? Dove vedere test match

Domani pomeriggio alle ore 14 allo Artemio Franchi si disputerà il test match di rugby delle “Autumn Nations Series 2022” tra Italia-Australia. Sono diciotto i precedenti ufficiali tra le due Nazionali, che hanno sempre visto prevalere i “Canguri; l’ultima sfida si è giocata il 17 novembre 2018, quando a Padova i “Wallabies” si imposero per 26-7.

Gli azzurri sabato prossimo saranno impegnati in un altro test match, questa volta a Genova (stadio Luigi Ferraris) contro il Sudafrica.

La formazione azzurra titolare:

ITALIA: 15 Ange Capuozzo; 14 Pierre Bruno, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Luca Morisi, 11 Monty Ioane; 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney; 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (capitano), 6 Sebastian Negri; 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone; 3 Simone Ferrari, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Danilo Fischetti.

A disposizione: 16 Giacomo Nicotera, 17 Ivan Nemer, 18 Pietro Ceccarelli, 19 David Sisi, 20 Toa Halafihi, 21 Alessandro Garbisi, 22 Tommaso Allan, 23 Tommaso Menoncello.

Dove vedere Italia-Australia in tv e streaming

Il test match Italia-Australia sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena (ch. 204) con diretta a partire dalle ore 13.15 per il pre-partita con Davide Camicioli e Diego Dominguez e dove verranno proposte interviste e approfondimenti

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Un’ultima opzione sarà quella dell’emittente in chiaro TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 del decoder Sky) che trasmetterà il match in diretta, compreso lo streaming gratuito sul sito del canale.

5 novembre 2022, Italia-Samoa 49-17: highlights test match