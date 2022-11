Rugby, Italia-Samoa: streaming gratis e diretta TV8 o Sky Sport? Dove vedere test match

Domani pomeriggio alle ore 14 allo Stadio Plebiscito di Padova (tutto esaurito per l’occasione) si disputerà il test match di rugby delle “Autumn Nations Series 2022” tra Italia-Samoa. Sono sette i precedenti tra le due Nazionali con gli azzurri che hanno vinto per due volte contro le cinque dei loro avversari. Sabato 5 e sabato 19 novembre l’Italia del coach neozelandese Kieran James Crowley sfiderà Australia e Sudafrica.

Ecco i quindici giocatori che partiranno titolari:

15 Tommaso ALLAN (Harlequins, 63 caps)

14 Pierre BRUNO (Zebre Parma, 4 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 15 caps)

12 Luca MORISI (London Irish, 36 caps)

11 Montanna IOANE (Melbourne Rebels, 14 caps)

10 Paolo GARBISI (Montpellier, 20 caps)

9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 12 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, esordiente)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 18 caps) – capitano

6 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 4 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 33 caps)

4 David SISI (Zebre Parma, 24 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 37 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 4 caps)

1 Danilo FISCHETTI (London Irish, 22 caps)

a disposizione

16 Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 14 caps)

17 Ivan NEMER (Benetton Rugby, 8 caps)

18 Pietro CECCARELLI (CA Brive, 21 caps)

19 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 22 caps)

20 Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 7 caps)

21 Manfredi ALBANESE (Benetton Rugby, 2 caps)

22 Enrico LUCCHIN (Zebre Parma, esordiente)

23 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 3 caps)

Dove vedere Italia-Samoa in tv e streaming

Il test match Italia-Samoa sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder) con diretta a partire dalle ore 20.55. Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Un’ultima opzione sarà quella dell’emittente in chiaro TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 del decoder Sky) che trasmetterà il match in diretta, compreso lo streaming gratuito sul sito del canale.

Sei Nazioni, Galles-Italia 21-22: gli highlights