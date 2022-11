Rugby, Italia-Sudafrica: streaming gratis e diretta TV8 Sky Sport? Dove vedere test match

Domani pomeriggio alle ore 14 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova si disputerà il test match di rugby delle “Autumn Nations Series 2022” tra Italia-Sudafrica. Sono diciotto i precedenti ufficiali tra le due Nazionali. Gli azzurri vengono dall’incredibile vittoria ottenuta lo scorso sabato a Firenze contro l’Australia (primo successo dopo 19 tentativi) con il risultato di 28-27.

Sono quindici i precedenti che vedono i sudafricani avanti per 14-1, con lo storico successo a Firenze del 19 novembre 2016 grazie alle mete di Van Schalkwyk e Venditti per la nazionale allora guidata da Conor O’Shea.

Dove vedere Italia-Sudafrica in tv e streaming

Il test match Italia-Sudafrica sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena (ch. 204), con telecronaca di Francesco Pierantozzi e il commento tecnico dell’ex rugbista Andrea De Rossi. La diretta inizierà dalle ore 13.15 per il pre-partita con Davide Camicioli e Diego Dominguez e dove verranno proposte interviste e approfondimenti.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Un’ultima opzione sarà quella dell’emittente in chiaro TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 del decoder Sky) che trasmetterà il match in diretta, compreso lo streaming gratuito sul sito del canale.

La formazione azzurra titolare:

5 Ange CAPUOZZO (Tolosa, 6 caps)

14 Pierre BRUNO (Zebre Parma, 6 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 17 caps)

12 Luca MORISI (London Irish, 38 caps)

11 Montanna IOANE (Melbourne Rebels, 16 caps)

10 Tommaso ALLAN (Harlequins, 65 caps)

9 Stephen VARNEY (Gloucester, 14 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 2 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 20 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 39 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 35 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 24 caps)

3 Pietro CECCARELLI (Brive, 23 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 6 caps)

1 Danilo FISCHETTI (London Irish, 24 caps)

A disposizione:

16 Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 16 caps)

17 Ivan NEMER (Benetton Rugby, 10 caps)

18 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 39 caps)

19 David SISI (Zebre Parma, 26 caps)

20 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 5 caps)

21 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 2 caps)

22 Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 39 caps)

23 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 5 caps)

