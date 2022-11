Rugby test match di novembre, ci avviciniamo al gran finale con partite imperdibili in programma domani sabato 26 novembre. A Twickenam, tempio del rugby, sarà in programma alle ore 18,30 Inghilterra-Sudafrica. Un super classico dal sapore sempre affascinate per gli amnati della palla ovale.

Rugby test match di novembre, Inghilterra-Sudafrica: dove vederla in TV e streaming

Rugby test match di novembre, ultimi due appuntamenti in programma domani sabato 26 novembre. A Twickenam, tempio del rugby, andrà in scena Inghilterra-Sudafrica. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Arena e su Now. Il Sudafrica arriva al match dopo la vittoria di Genova a Marassi contro l‘Italia. L’altra partita sarà Galles-Australia.

I campioni del mondo in carica hanno fatto valere tutta la loro forza contro una squadra che ha stupito il mondo con le bellissime vittorie contro Samoa e Australia. Certamente gli Springbocks non avranno vita facile contro l’Inghilterra spinta dai tifosi di casa. I britannici settimana scorsa hanno pareggiato la sfida contro la Nuova Zelanda. Quella di domani, ultimo appuntamento dei Rugby test match di novembre, è partita da non perdere.