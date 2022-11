Rugby test match di novembre, si concludono oggi sabato 26 novembre le partite con due appuntamenti imperdibili. A Twickenam ci sarà alle 18,30 Inghilterra-Sudafrica mentre alle 16,15 Galles-Australia. Continuano dunque i grandi incontri nella marcia di avvicinamento ai prossimi Mondiali in programma in Francia in settembre.

Rugby Galles-Australia: dove vederla in TV e streaming

Si chiudono oggi i test match di novembre di rugby con due affascinanti sfide, Galles-Australia ed Inghilterra-Sudafrica. La partita Galles-Australia avrà inizio a Cardiff alle 16,15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. A seguire, ore 18,30, a Twickenam ci sarà Inghilterra-Sudafrica. Galles-Australia è la partita tra due squadre che non stanno attraversando un momento facile. I due allenatori sperano che i giocatori nella partita di questo pomeriggio possano regalare una vittoria ed una buona prestazione. L‘Australia in questi test match di novembre ha perso a Firenze contro la nostra Italia che ha raccolto gli applausi del rugby mondiale. Anche il Galles lega alla nostra Nazionale un ricordo tutt’altro che allegro, quello della sconfitta dello scorso marzo al 6 Nazioni. A proposito di sconfitte, quella bruciante recente del Galles contro la Georgia che a sorpresa ha trovato il successo andrà cancellata a partire da oggi.