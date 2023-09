Dove vedere Mondiali rugby 2023: streaming gratis e diretta TV, Rai Sport, Sky o DAZN?

Presentazione e come seguire in tv e streaming il Mondiale di rugby che sarà in programma in Francia dall'8 settembre al 28 ottobre. Ai nastri di partenza anche l'Italia del tecnico Kieran Crowley, inserita nel gruppo A insieme a Nuova Zelanda, Francia, Namibia e Uruguay.

Da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre si disputerà in Francia il Mondiale di rugby (decima edizione) e che vedrà ai nastri di partenza anche l'Italia del tecnico neozelandese Kieran Crowley, inserita nel gruppo A insieme a Nuova Zelanda, Francia, Namibia e Uruguay.

Le venti squadre sono divise in quattro gironi da cinque squadre ciascuna che si affrontano con il metodo del girone all'italiana. Il punteggio assegnato è il seguente: 4 punti per la vittoria, 2 ciascuno per il pareggio e zero per la sconfitta e, in aggiunta a ciò, un punto eventuale alla squadra sconfitta con sette o meno punti nonché un ulteriore punto alla squadra autrice di almeno quattro mete nell'incontro, indipendentemente dal risultato. Le prime due classificate di ogni raggruppamento si qualificano ai play-off e la squadra terza classificata di ogni girone, inoltre, è automaticamente qualificata al Mondiale 2027 insieme alle otto quartifinaliste.

Dove vedere Mondiali rugby in tv e streaming

Tutti i match dei Mondiali di rugby saranno visibili su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder); per gli abbonati di Sky possibilità di seguire i match, anche tramite Sky Go (per gli abbonati da più di un anno) sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Possibilità di seguire tutti e quattro gli incontri degli azzurri in chiaro su Rai 2, mentre su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre e 227 del decoder Sky) andranno in onda alcune partite delle altre Nazionali: il tutto anche in streaming (gratuito) sul sito RaiPlay.

Mondiali rugby, il calendario completo

Venerdì 8 settembre

Ore 21.15 Francia v Nuova Zelanda – RWC Pool A – diretta Rai Sport, Sky Sport Arena e NOW

Sabato 9 settembre

Ore 13.00 Italia v Namibia – RWC Pool A – diretta Tv Rai 2, Sky Sport Uno e NOW

Ore 15.30 Irlanda v Romania – RWC Pool B – diretta Sky Sport Arena e NOW

Ore 18.00 Australia v Georgia– RWC Pool C – diretta Sky Sport Arena e NOW

Ore 21.00 Inghilterra v Argentina – RWC Pool D – diretta Rai Sport, Sky Sport Arena e NOW

Domenica 10 settembre

Ore 13.00 Giappone v Cile – RWC Pool D – diretta Sky Sport Max e NOW

Ore 17.45 Sud Africa v Scozia – RWC Pool B – diretta Rai Sport, Sky Sport Arena e NOW

Ore 21.00 Galles v Fiji – RWC Pool C – diretta Sky Sport Arena e NOW

Giovedì 14 settembre

Ore 21.00 Francia v Uruguay – RWC Pool A – diretta Sky Sport Arena e NOW

Ore 17.45 Australia v Fiji – RWC Pool C – diretta Sky Sport Arena e NOW

Ore 21.00 Inghilterra v Giappone– RWC Pool D – diretta Sky Sport Arena e NOW

Mercoledì 20 settembre

Ore 17.45 Italia v Uruguay – RWC Pool A – diretta Tv Rai 2, Sky Sport Arena e NOW

Giovedì 21 settembre

Ore 21.00 Francia v Namibia – RWC Pool A – diretta Sky Sport Arena e NOW

Venerdì 22 settembre

Ore 17.45 Argentina v Samoa– RWC Pool B – diretta Sky Sport Arena e NOW

Sabato 23 settembre

Ore 14.00 Georgia v Portogallo – RWC Pool C – diretta Sky Sport Arena e NOW

Ore 17.45 Inghilterra v Cile – RWC Pool D – diretta Sky Sport Arena e NOW

Ore 21.00 Sud Africa v Irlanda – RWC Pool B – diretta Rai Sport, Sky Sport Arena e NOW

Domenica 24 settembre

Ore 17.45 Scozia v Tonga – RWC Pool B – diretta Sky Sport Arena e NOW

Ore 21.00 Galles v Australia – RWC Pool C – diretta Rai Sport, Sky Sport Arena e NOW

Mercoledì 27 settembre

Ore 17.45 Uruguay v Namibia – RWC Pool A – diretta Sky Sport e NOW

Giovedì 28 settembre

Ore 21.00 Giappone v Samoa– RWC Pool D – diretta Rai Sport, Sky Sport e NOW

Venerdì 29 settembre

Ore 21.00 Italia v Nuova Zelanda – RWC Pool A – diretta Tv Rai 2, Sky Sport e NOW

Sabato 30 settembre

Ore 15.00 Argentina v Cile – RWC Pool B – diretta Sky Sport e NOW

Ore 17.45 Fiji v Georgia – RWC Pool C – diretta Sky Sport e NOW

Ore 21.00 Scozia v Romania – RWC Pool B – diretta Sky Sport e NOW

Domenica 1° ottobre

Ore 17.45 Australia v Portogallo – RWC Pool C – diretta Sky Sport e NOW

Ore 21.00 Sud Africa v Tonga – RWC Pool B – diretta Sky Sport e NOW

Giovedì 5 ottobre

Ore 21.00 Nuova Zelanda-Uruguay – RWC Pool A – diretta Sky Sport e NOW

Venerdì 6 ottobre

Ore 21.00 Francia v Italia – RWC Pool A – diretta Tv Rai 2, Sky Sport e NOW

Sabato 7 ottobre

Ore 15.00 Galles v Georgia – RWC Pool C – diretta Sky Sport e NOW

Ore 17.45 Inghilterra v Samoa – RWC Pool B – diretta Sky Sport e NOW

Ore 21.00 Irlanda v Scozia – RWC Pool B – diretta Rai Sport, Sky Sport e NOW

Domenica 8 ottobre

Ore 13.00 Giappone v Argentina – RWC Pool B – diretta Sky Sport e NOW

Ore 17.45 Tonga v Romania – RWC Pool B – diretta Sky Sport e NOW

Ore 21.00 Fiji v Portogallo – RWC Pool C – diretta Sky Sport e NOW

In diretta TV e streaming sui canali Rai e Sky Sport anche le fasi finali:

14 ottobre

Quarto di finale

15 ottobre

Quarto di finale

20 ottobre

Semifinale

21 ottobre

Semifinale

27 ottobre

Finale 3°-4° posto

28 ottobre

Finale Mondiale 2023