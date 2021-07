Scherma, fioretto individuale: Daniele Garozzo in finale per l’oro

Arriva un altro traguardo per la scherma, in particolare per il fiorettista Daniele Garozzo, che giorni fa ha gentilmente concesso alla redazione di SuperNews un’intervista in cui raccontava obbiettivi, sogni e ambizioni per questa sua nuova Olimpiade. Dopo la medaglia d’argento di Luigi Samele nella sciabola individuale, oggi arriva proprio per Garozzo la qualificazione per la finale che gli darebbe la possibilità di vincere nuovamente l’oro olimpico nel fioretto individuale.

Daniele Garozzo in finale per l’oro: battuto in semifinale il giapponese Shikine

Daniele Garozzo è in finale per l’oro olimpico nel fioretto maschile individuale. Si è conclusa pochi minuti la semifinale, disputata in maniera impeccabile dallo schermidore siciliano, che con il punteggio finale di 15 a 9 ha battuto il suo avversario, il giapponese Takahiro Shikine. Adesso, alle ore 14.10 di questo pomeriggio, Garozzo cercherà di ripetere l’impresa di Rio 2016, in cui conquistò la medaglia d’oro. Continua per il nostro azzurro il sogno olimpico, dopo la vittoria ottenuta ai quarti di finale contro il francese Lefort e dopo aver vinto, poco, fa la gara valida per la semifinale contro Shikine. Nel match, Garozzo ha dimostrato una grande carica e una grande motivazione, la stessa manifestata dal suo coach, che ha esultato e motivato ad ogni singola stoccata dell’atleta. Servirà la stessa grinta, se non una ancora maggiore adrenalina, per affrontare questa importantissima finale.