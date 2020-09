Dal 14 al 21 settembre è in programma il Masters 1000 di Roma, che in questa stagione si disputerà l’ultima settimana d’estate a causa dell’emergenza Conoravirus che ha cambiato il calendario della stagione 2020. Torneo caratterizzato dal rientro in campo di Rafa Nadal che sarà il favorito principale, ma subito dietro di lui presenti Novak Djokovic e Dominic Thiem che daranno parecchio filo da torcere al campione maiorchino.

Dove vedere Masters 1000 Roma in tv e streaming gratis

Saranno più di 100 ore di programmazione live su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e con un’ottima notizia per chi non è abbonato al canale satellitare, visto le fasi finali del torneo maschile saranno in diretta tv e streaming anche in chiaro sul canale Cielo (canale 156 del decoder Sky e 26 del digitale terrestre), dove sarà possibile seguire due quarti di finale, le semifinali e la finale.

Inoltre, grazie alla collaborazione avviata con la Federazione Italiana Tennis e il suo canale tv Supertennis, anche quest’anno Sky trasmetterà due quarti di finale, le semifinali e la finale del torneo femminile e in più sempre il canale satellitare avrà anche i diritti di trasmissione del match femminile della sessione serale sul Campo Centrale fino ai quarti.

Come scritto precedentemente saranno due i canali di riferimento, ovvero Sky Sport Uno (canale 201 del decoder Sky, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena (canale 204), con collegamento a partire dalle ore 11 fino a venerdì 18, sabato e domenica dalle ore 12 e il lunedì finale dalle ore 14. Per chi vorrà ci sarà anche la diretta streaming su Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

Dalle ore 18.30 alle ore 19 circa e dalle ore 23 alle 23.15 ci sarà lo studio condotto da Elena Cottarelli con i suoi ospiti che commenteranno quello che succede durante la giornata con analisi e approfondimenti. Elena Pero, Luca Boschetto, Paolo Bertolucci e Filippo Volandri (che si occuperà anche delle analisi alla lavagna tattica con Sky Sport Tech) guideranno il team di telecronisti e commentatori tecnici.

Programmazione televisiva Sky

Lunedì 14 settembre

dalle 11 alle 19: prima giornata – sessione diurna, Sky Sport Arena

dalle 11 alle 18.30: prima giornata – sessione diurna, Sky Sport Uno

dalle 18.30 alle 19: “Studio Tennis”, Sky Sport Uno

dalle 19 alle 23: prima giornata – sessione serale, Sky Sport Uno

dalle 23 alle 23.15: “Studio Tennis”, Sky Sport Uno

Martedì 15 settembre

dalle 11 alle 19: seconda giornata – sessione diurna, Sky Sport Arena

dalle 11 alle 18.30: seconda giornata – sessione diurna, Sky Sport Uno

dalle 18.30 alle 19: “Studio Te

Mercoledì 16 settembre

dalle 11 alle 19: terza giornata – sessione diurna, Sky Sport Arena

dalle 11 alle 18.30: terza giornata – sessione diurna, Sky Sport Uno

dalle 18.30 alle 19: “Studio Tennis”, Sky Sport Uno

dalle 19 alle 23: terza giornata – sessione serale, Sky Sport Uno

dalle 23 alle 23.15: “Studio Tennis”, Sky Sport Uno

Giovedì 17 settembre

dalle 11 alle 19: quarta giornata – sessione diurna, Sky Sport Arena

dalle 11 alle 18.30: quarta giornata – sessione diurna, Sky Sport Uno

dalle 18.30 alle 19: “Studio Tennis”, Sky Sport Uno

dalle 19 alle 23: quarta giornata – sessione serale, Sky Sport Uno

dalle 23 alle 23.15: “Studio Tennis”, Sky Sport Uno

Venerdì 18 settembre

dalle 11 alle 19: ottavi di finale – sessione diurna, Sky Sport Arena

dalle 11 alle 18.30: ottavi di finale – sessione diurna, Sky Sport Uno

dalle 18.30 alle 19: “Studio Tennis”, Sky Sport Uno

dalle 19 alle 23: ottavi di finale – sessione serale, Sky Sport Uno

dalle 23 alle 23.15: “Studio Tennis”, Sky Sport Uno

Sabato 19 settembre

ore 12: primo quarto di finale maschile, Sky Sport Uno

ore 12: primo quarto di finale femminile, Sky Sport Arena

ore 14: secondo quarto di finale maschile, Sky Sport Uno

ore 12: secondo quarto di finale femminile, Sky Sport Arena

dalle 16 alle 16.30: “Studio Tennis”, Sky Sport Uno

dalle 18.30 alle 19: “Studio Tennis” , Sky Sport Uno

ore 19: quarto quarto di finale femminile, Sky Sport Arena

ore 21: quarto quarto di finale maschile, Sky Sport Uno

dalle 23 alle 23.15: “Studio Tennis”, Sky Sport Uno

Domenica 20 settembre

ore 12: prima semifinale femminile, Sky Sport Arena

ore 14: prima semifinale maschile, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

ore 16: seconda semifinale femminile, Sky Sport Arena

ore 18: seconda semifinale maschile, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

dalle 20 alle 20.30: “Studio Tennis”, Sky Sport Uno

Lunedì 21 settembre

dalle 14 alle 14.30: “Studio Tennis”, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

ore 14.30: finale femminile, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

ore 17: finale maschile, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

dalle 19.30 alle 20: “Studio Tennis”, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena