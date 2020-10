Roland Garros 2020 semifinali: il programma completo uomini e donne

Tra oggi e domani si disputeranno le semifinali femminili e maschili del Roland Garros: si partirà nella giornata odierna con le donne che ha visto tantissime sorprese tra cui l’azzurra Martina Trevisan che è riuscita ad arrivare fino ai quarti. Nella prima semifinale si sfideranno due outsider che hanno stupito fin dall’inizio: stiamo parlando dell’argentina di origine ucraina Nadia Podoroska (numero 131 del ranking Wta) che nei quarti ha dominato il match contro l’ucraina Elina Svitolina (numero 3 del seeding) e della polacca Iga Swiatek (numero 54 del mondo), che oltre ad eliminare la nostra Trevisan, negli ottavi ha distrutto letteralmente la favorita del torneo, ovvero la romena Halep.

A seguire la seconda semifinale che vedrà scendere in campo Sofia Kenin e Petra Kivtova rispettivamente testa di serie numero 4 e 7; la statunitense ha avuto un percorso piuttosto facile approfittando di un tabellone dove le giocatrici più forti sono state eliminate, stesso discorso anche per la ceca, che al secondo turno ha eliminato l’azzurra Jasmine Paolini. Sarà un match molto equilibrato dove chi avrà la meglio sicuramente sarà la favorita per la finale di sabato.

In campo maschile (venerdì le semifinali) invece ci saranno i soliti favoriti della vigilia, ovvero Novak Djokovic e Rafa Nadal, prime due teste di serie del tabellone. Il serbo (un solo set perso fino ad ora) se la vedrà contro il greco Stefanos Tsitsipas, avversario molto difficile e in ottima forma dove ha faticato solamente al primo turno contro l’iberico Jaume Munar, quando ha dovuto rimontare due set di svantaggio.

Lo spagnolo invece sfiderà l’argentino Diego Schwartzman, osso duro da battere sulla terra battuta e capace di sconfiggere nei quarti di finale il terzo favorito del torneo, ossia l’austriaco Dominic Thiem. Ovviamente il maiorchino parte favorito anche perchè non ha perso ancora un set dominando in tutti gli incontri tranne l’ultimo con l’azzurro Jannik Sinner che nei primi due parziali ha dato grande filo da torcere.

La finale di domenica più logica è quella tra Djokovic-Nadal, ma per andarci i due campioni dovranno faticare non poco e non si escludono sorprese.

Roland Garros 2020 semifinali uomini e donne: il programma

Giovedì 8 ottobre

ore 15: Swiatek-Podoroska

a seguire: Kenin-Kvitova

Venerdì 9 ottobre

Djokovic-Tsitsipas (orario da definire)

Nadal-Schwartzman (orario da definire)