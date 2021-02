Dove vedere Cecchinato-Schwartzman, streaming gratis e diretta tv Atp Cordoba

Cecchinato-Schwartzman, il palermitano sfida il favorito del torneo. Dopo un inizio di stagione da dimenticare con la sconfitta al primo turno degli Australian Open contro McDonald, il tennista italiano ha timbrato ieri il primo successo del 2021 vincendo in tre set contro il boliviano Dellien. Ora c’è lo scoglio durissimo del padrone di casa argentino, numero 1 del seeding e numero 9 della classifica mondiale. Il match Cecchinato-Schwartzman, valido per gli ottavi di finale del torneo Atp Cordoba 250 in terra rossa, si gioca giovedì 25 febbraio non prima delle 18 ore italiane dal momento che è la quarta partita in programma nello stadio Mario Alberto Kempes. Chi passa il turno affronterà nei quarti il vincente di Etcheverry-Ramos. Nei quattro precedenti tra i due tennisti si registrano tre successi del campione argentino e uno solo dell’italiano risalente alla finale dell’Atp Buenos Aires del 17 febbraio 2019.



Dove vedere Cecchinato-Schwartzman diretta tv in chiaro e streaming gratis

Il match Cecchinato-Schwartzman sarà visibile in diretta tv in chiaro su Supertennis che ricordiamo dallo scorso primo settembre non è più a disposizione sul bouquet Sky, ma solo sul digitale terrestre (canale 64). Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (gratuitamente) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.