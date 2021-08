Fognini-Rublev: streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Masters 1000 Toronto

Oggi 11 agosto con orario ancora da definire, si disputerà il match Fognini-Rublev, secondo turno del Masters 1000 di Toronto (cemento, outdoor), in corso di svolgimento nella capitale dell’Ontario. Nella gara d’esordio il tennista azzurro ha avuto la meglio sul tedesco Struff con il risultato di 6-7, 6-2, 6-4, nonostante nel secondo set, il ligure, ha lasciato il campo per un mal di stomaco.

Il russo, testa di serie numero 4, invece ha saltato il match di primo turno grazie al Bye a sua disposizione e vorrà riscattarsi dall’uscita prematura alle Olimpiadi di Tokyo, dove ha perso subito contro il giapponese Nishikori.

I precedenti tra i due contendenti sono otto con Fognini avanti 5-3, anche se ha perso gli ultimi due, di cui l’ultimo al torneo di Wimbledon (terzo turno) lo scorso 2 luglio, con il risultato di 6-3, 5-7, 6-4, 6-2. Chi avrà la meglio in questo match, nel terzo turno sfiderà il vincente dell’altro incontro che vedrà opposti i cileno Garin (numero 13 del seeding) e lo statunitense Isner.

Dove vedere Fognini-Rublev in tv e streaming

Il match di secondo del Masters 1000 di Toronto tra Fognini-Rublev sarà visibile in diretta sul canale satellitare Sky e più precisamente sui canali Sky Sport Uno (ch. 201 e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch.205). Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

Fognini-Rublev, Atp Cup 2021: gli highlights