Torneo ATP 250 di Winston-Salem: dove vedere le semifinali e la finale del doppio?

Torneo ATP 250 di Winston Salem: dove vedere le partite del 27 agosto? Questa sera andrà in scena la finale di doppio tra Dodig/ Krajicek e Arevalo/Middelkoop. In più gli appassionati di tennis potranno vedere le due semifinali del singolo. La prima si disputerà tra il biellorusso II’ JA Ivashka e il 22enne finlandese Emil Ruusuvuori. Il biellorusso approda in semifinale dopo avere eliminato lo spagnolo Carreno Busta in due set per 7-6 6-3, mentre l’avversario scandinavo dopo aver avuto la meglio sul francese Gasquet per 7-6 6-1. La seconda vedrà contrapposti il prodigio iberico Carlos Alcaraz e Ymer. Carlos a 18 anni, ha raggiunto la posizione n 54 del rankin ATP. Il pubblico è ansioso di vedere come si comporterà a questo importante appuntamento. Nel turno precedente ha superato lo statunitense Giron per 7-6 6-2. L’avversario, lo svedese Mikael Ymer, ha sconfitto l’americano Tiafoe in tre set: 6-7 6-2 6-3. Le partite potranno essere seguite in diretta su Sky Sport Tennis a partire dalle 19:00. C’è anche l’opportunità di seguirle in streaming su Sky Go e sulla piattaforma di streaming on demand Now TV.

Torneo ATP 250 di Winston Salem: il programma

non prima delle ore 22.00 (ora statunitense) – Dodig/Krajicek vs Arevalo/Middelkoop

non prima delle ore 01.00 (ora statunitense) – Ivashka vs Emil Ruusuvuori

a seguire – (15) (ora statunitense) Carlos Alcaraz vs M. Ymer