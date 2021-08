US Open: dove vedere l’ultimo torneo dello Slam 2021

US Open: dove vederli? Da domani, martedi 24 agosto con le qualifiche, fino a domenica 12 settembre andranno in scena gli US Open. A New York, sui campi di Flushing Meadows numerosi tennisti provenienti da tutto il mondo saranno pronti a darsi battaglia per conquistare non solo l’ambito trofeo ma anche il montepremi che supera il milione di dollari. Per l’Italia parteciperanno numerosi atleti: il gruppo maschile sarà numeroso e rappresentato da Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Gianluca Mager, Berrettini, Marco Cecchinato Andreas Seppi, Lorenzo Travaglia. Per le donne parteciperanno Camila Giorgi, fresca vincitrice a Montreal, Sara Errani, Martina Trevisan e Jasmine Paolini, che dopo l’eliminazione prematura alle Olimpiadi è pronta a cercare il riscatto.

US Open: dove vederli?

Il torneo in terra americana, che si giocherà in campi di cemento, sarà trasmesso sia via satellite che in streaming. Le qualificazioni al tabellone principale, andranno in onda da martedì 24 agosto a venerdì 27 su Eurosport.it, Eurosport Player e Discovery+. Le finali che si disputeranno sabato 11 settembre e domenica 12, potranno essere viste sintonizzandosi su Eurosport1 e Eurosport2. Anche gli abbonati a Dazn e Tim Vision avranno la possibilità di guardare i nostri tennisti in azione su Eurosport 1 e Eurosport 2. Le partite del tabellone principale avranno inizio il 30 agosto 2021.