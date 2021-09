Dove vedere gli US Open 2021? L’attesa, per gli appassionati di tennis, è finita. Ultimate le qualificazioni, che si sono disputate da martedì 24 agosto, dal 30 agosto avrà inizio la fase finale del famoso torneo americano. Sui campi in cemento di Flushing Meadows, New York, molti tennisti si affronteranno per aggiudicarsi il titolo ma anche il cospicuo montepremi. I vincitori di quest’anno guadagneranno una cifra che supera di gran lunga il mezzo milione di dollari. L’edizione 2021, sarà particolare vista l’assenza di numerose stelle come Rafa Nadal e Serena Williams. L’aspetto positivo è che l’Italia sarà ben rappresentata oltre dai “soliti” Jannik Sinner e Stefano Berrettini anche da atleti del calibro di Lorenzo Sonego, Andreas Seppi, Gianluca Mager, Marco Cecchinato e Lorenzo Travaglia. Il contingente femminile sarà costituito da Camila Giorgi, Sara Errani, Jasmine Paolini (che vuole riscattarsi dall’eliminazione prematura alle Olimpiadi) e Martina Trevisan. Quest’ultima, che al Roland Garros 2020 era arrivata ai quarti, ha dovuto rinunciare al sogno nipponico a cinque cerchi a causa di un infortunio.

Dove vedere le gare degli US Open 2021?

I match potranno essere seguiti su Eurosport 1 e Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Questi canali sono disponibili, oltre che per i clienti Sky, anche per gli abbonati DAZN.