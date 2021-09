Un combattente Berrettini non basta: la maledizione Djokovic continua

Matteo Berrettini- Djokovic: l’italiano non ce l’ha fatta. La maledizione continua. Dopo la finale di Wimbledon persa lo scorso 11 luglio, anche il sogno degli US Open si infrange contro un Novak Djokovic ancora una volta superiore. E con il match appena conclusosi, salgono a quattro le volte in cui il tennista azzurro viene eliminato dal gigante serbo. Infatti oltre a Wimbledon e ai Flushing Meadows, i due si sono incrociati nel 2019 al torneo ATP di Londra e ai quarti di finale del Roland Garros di giugno.

Matteo Berrettini porta a casa solo il primo set

Il tennista azzurro ci ha provato, ma quando si ha a che fare con il numero uno al mondo, bisogna giocare il match perfetto. Cosa che non gli è riuscita in questo scontro degli US Open. L’italiano riesce a portare a casa solo il primo set, strappato per 7 a 5. Dopo Djokovic sale in cattedra e mostra il suo miglior tennis. Ogni ace, ogni palla viene rispedita indietro dal serbo. Ha tutta la voglia di arrivare in semifinale e conquistare anche questo torneo, che lo renderebbe il tennista più vincente di sempre. Matteo Berrettini barcolla, perde la lucidità che lo ha contraddistinto al primo set. Il secondo viene conquistato da Novak in soli 41 minuti. Nel terzo il miglior tennista d’Italia cerca di avere un sussulto: si guadagna una palla break che viene neutralizzata dall’avversario. La quarta frazione di gioco si risolve in poco tempo: in un lampo il serbo è avanti per 3 a 0, poi 4 a 1 e infine 6 a 3. Punteggio che condanna Matteo all’eliminazione dai Flushing Meadows. Matteo Berrettini- Djokovic: quale sara il prossimo atto?