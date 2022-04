Musetti-Djere, dove vedere Atp Marrakech 2022 LIVE oggi: diretta tv, streaming e orario

Lorenzo Musetti continua il proprio percorso nell’Atp 250 Marrakech 2022. L’azzurro (n°82 Atp), dopo aver sconfitto gli spagnoli Albert Ramos-Viñolas e Carlos Taberner, se la vedrà contro Laslo Djere nei quarti di finale. Il serbo, n°55, ha avuto la meglio sul ceco Jiri Lehecka e sulla wild card tunisina Malek Jaziri. Il confronto Musetti-Djere è al suo quinto confronto, con l’azzurro che ha perso i primi tre precedenti e si è imposto nell’ultimo.

Il tennista originario di Carrara, durante l’inizio di stagione sul cemento, ha raggiunto i quarti di finale a Pune e a Rotterdam. Il nativo di Senta, invece, ha nei quarti conquistati ad Adelaide il suo miglior risultato di questo inizio di 2022.

Musetti-Djere, Atp Marrakech 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre c’è la possibilità di seguirlo in diretta streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv), tramite la piattaforma SuperTenniX (sia da PC che da smartphone) oppure su Tennis TV. E’ in programma oggi venerdì 8 aprile, come quarto match sul Centre Court, non prima delle 18.00 italiane (16.00 locali, al termine di Molcan-Van de Zandschulp).

Musetti-Djere: i precedenti

Parigi Bercy 2021 – Cemento indoor – Primo turno – MUSETTI b. Djere 4-6 7-6(5) 6-4

Nur Sultan 2021 – Cemento indoor – Secondo turno – DJERE b. Musetti 6-4 6-7(3) 6-4

Cagliari 2021 – Terra battuta – Quarti di finale – DJERE b. Musetti 6-4 4-6 6-2

Sardinia 2020 – Terra battuta – Semifinale – DJERE b. Musetti 2-6 6-2 4-1 rit.