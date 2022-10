Dove vedere Masters 1000 Parigi-Bercy: streaming e diretta tv in chiaro?

Da lunedì 31 ottobre al domenica 6 novembre si disputerà il Masters 1000 di Parigi-Bercy (ultimo torneo stagionale) che vedrà al via 56 giocatori e con le prime otto teste di serie che grazie al Bye a disposizione entreranno in gioco dal secondo turno (sedicesimi di finale). Gli spagnoli Alcaraz e Nadal prime due teste di serie, con l’azzurro Sinner numero 11, mentre Sonego è riuscito ad entrare nel main draw attraverso le Qualificazioni (forfait di Berrettini per infortunio).

Nella scorsa stagione a trionfare fu il serbo Djokovic che in finale vinse contro il russo Medvedev in tre set. Il montepremi del torneo è 6.008.725 euro, di cui 836.355 sono destinati al vincitore, con annessi 1000 punti per il ranking Atp.

Dove vedere Masters 1000 Parigi-Bercy in tv e streaming

Il torneo sul cemento americano si potrà seguire sui canali Sky Sport Uno (canale 201 e 472-482 del digitale terrestre), Sky Sport Tennis (ch.205) e Sky Sport Arena (ch. 206). Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Programmazione Sky Sport

Lunedì 31 ottobre



1^giornata dalle 11:00 alle 22:30 su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Now TV

1^giornata dalle 11:00 alle 21:30 su Sky Sport Arena e Now TV

Martedì 1 novembre



2^giornata dalle 11:00 alle 22:30 su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Now TV

dalle 11:00 alle 21:30 su Sky Sport Arena e Now TV

dalle 11:00 alle 17:30 su Sky Sport Uno e Now Tv

Mercoledì 2 novembre



3^giornata dalle 11:00 alle 22:30 su Sky Sport Tennis e Now TV

dalle 11:00 alle 18:45 su Sky Sport Arena e Now TV

dalle 11:00 alle 18:00 su Sky Sport Uno e Now Tv

Giovedì 3 novembre



ottavi di finale dalle 11:00 alle 22:30 su Sky Sport Tennis e Now TV

dalle 11:00 alle 16:30 su Sky Sport Uno e Now TV

dalle 11:00 alle 15:00 su Sky Sport Arena e Now TV

Venerdì 4 novembre



1°quarto di finale alle ore 14:00 su Sky Sport Tennis e Now TV

2°quarto di finale alle ore 16:00 su Sky Sport Tennis e Now TV

3°quarto di finale alle ore 19:30 su Sky Sport Tennis e Now TV

4°quarto di finale alle ore 21:30 su Sky Sport Tennis e Now TV

Sabato 5 novembre



1^semifinale alle ore 14:00 su Sky Sport Tennis e Now TV

2^semifinale alle ore 16:30 su Sky Sport Tennis e Now TV

Domenica 6 novembre

Finale alle ore 15:00 su Sky Sport Tennis e Now TV

Finale Masters 1000 Parigi-Bercy, Djokovic-Medvedev: gli highlights