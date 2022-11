Djokovic-Fritz, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere semifinale Atp Finals

Oggi pomeriggio alle ore 14 al “Pala Alpitour” di Torino si disputerà il match Djokovic-Fritz, valevole per la semifinale delle Atp Finals; il vincente della sfida odierna, incontrerà domani nella finale (ore 19), il vincente dell’altra semifinale che vedrò opposti il norvegese Ruud e il russo Rublev (ore 21).

Il tennista serbo ha concluso il girone rosso con tre vittorie in altrettanti incontri, mentre lo statunitense in quello verde. è arrivato secondo con due successi e un ko (contro Ruud). Sono cinque i precedenti tra i due protagonisti di oggi che hanno visto sempre vincere Djokovic (due nel 2019 e tre nel 2021), con un parziale complessivo di 11 set contro 2.

Dove vedere Djokovic-Fritz in tv e streaming

L’incontro tra Djokovic-Fritz sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (canale 205 del decoder). A fine match ci sarà lo studio con commenti ed interviste.

Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

