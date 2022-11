Dove vedere Atp Finals 2022, streaming gratis e diretta tv Rai o Sky Sport?

Da oggi e fino al domenica 20 novembre al “Pala Alpitour” di Torino si disputeranno le Atp Finals con i migliori otto giocatori del ranking Atp (assente Alcaraz per infortunio) che si daranno battaglia per l’ultimo titolo stagionale del circuito.

Nessun italiano presente, con i magnifici otto divisi in due raggruppamenti da quattro (gruppo verde e gruppo rosso) e con i primi due che si qualificheranno alle semifinali. Nella scorsa stagione a trionfare fu il tedesco Zverev che nell’ultimo atto ebbe la meglio del russo Medvedev con un doppio 6-4.

Ricordiamo che in caso di parità di vittorie il primo criterio è il confronto diretto. Passa chi lo ha vinto. Se invece in un girone ci sono tre tennisti con lo stesso numero di vittorie allora varrà il quoziente set, vinti/persi. In caso di ulteriore parità bisognerebbe contare anche i game vinti e persi.

Gruppo Verde: Nadal, Ruud, Auger-Aliassime, Fritz

Gruppo Rosso: Tsitsipas, Medvedev, Rublev, Djokovic

Dove vedere Atp Finals 2022 in tv e streaming

Le Atp Finals saranno visibili su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (canale 205 del decoder). Inoltre, ogni giorno alle 13 su Sky Sport 24, Dalila Setti condurrà Il Tennis è servito, l’edizione speciale del tg sportivo live da Torino.

Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Il torneo si potrà seguire anche in chiaro su Rai 2, che ogni giorno trasmetterà almeno una partita in diretta (sessione pomeridiana o serale), compreso lo streaming gratuito su RaiPlay e RaiNews.it.

Atp Finals 2022, la programmazione di Sky Sport

Domenica 13 novembre

Ore 11: Studio ATP Finals

Ore 11.30: Doppio: Round Robin (sessione diurna)

Ore 13: Il Tennis è servito, Sky Sport 24 e NOW

Ore 13.45: Studio ATP Finals

Ore 14: Singolo: Round Robin (sessione diurna)

A fine match: Studio ATP Finals

Ore 18: Studio ATP Finals

Ore 18.30: Doppio Round Robin (sessione serale)

Ore 20.30: Studio ATP Finals

Ore 21: Singolo Round Robin (sessione serale)

A fine match: Studio ATP Finals

Ore 23.30: ATP Finals The Insider

Lunedì 14 novembre

Ore 11: Studio ATP Finals

Ore 11.30: Doppio Round Robin (sessione diurna)

Ore 13: Il Tennis è servito, Sky Sport 24 e NOW

Ore 13.45: Studio ATP Finals

Ore 14: Singolo Round Robin (sessione diurna)

A fine match: Studio ATP Finals

Ore 18: Studio ATP Finals

Ore 18.30: Doppio Round Robin (sessione serale)

Ore 20.30: Studio ATP Finals

Ore 21: Singolo Round Robin (sessione serale)

A fine match: Studio ATP Finals

Ore 23.30: ATP Finals The Insider

Martedì 15 novembre

Ore 11: Studio ATP Finals

Ore 11.30: Doppio Round Robin (sessione diurna)

Ore 13: Il Tennis è servito, Sky Sport 24 e NOW

Ore 13.45: Studio ATP Finals

Ore 14: Singolo Round Robin (sessione diurna)

A fine match: Studio ATP Finals

Ore 18: Studio ATP Finals

Ore 18.30: Doppio Round Robin (sessione serale)

Ore 20.30: Studio ATP Finals

Ore 21: Singolo Round Robin (sessione serale)

A fine match: Studio ATP Finals

Ore 23.30: ATP Finals The Insider

Mercoledì 16 novembre



Ore 11: Studio ATP Finals

Ore 11.30: Doppio Round Robin (sessione diurna)

Ore 13: Il Tennis è servito, Sky Sport 24 e NOW

Ore 13.45: Studio ATP Finals

Ore 14: Singolo Round Robin (sessione diurna)

A fine match: Studio ATP Finals

Ore 18: Studio ATP Finals

Ore 18.30: Doppio Round Robin (sessione serale)

Ore 20.30: Studio ATP Finals

Ore 21: Singolo Round Robin (sessione serale)

A fine match: Studio ATP Finals

Ore 23.30: ATP Finals The Insider

Giovedì 17 novembre



Ore 11: Studio ATP Finals

Ore 11.30: Doppio Round Robin (sessione diurna)

Ore 13: Il Tennis è servito, Sky Sport 24 e NOW

Ore 13.45: Studio ATP Finals

Ore 14: Singolo Round Robin (sessione diurna)

A fine match: Studio ATP Finals

Ore 18: Studio ATP Finals

Ore 18.30: Doppio Round Robin (sessione serale)

Ore 20.30: Studio ATP Finals

Ore 21: Singolo Round Robin (sessione serale)

A fine match: Studio ATP Finals

Ore 23.30: ATP Finals The Insider

Venerdì 18 novembre



Ore 11: Studio ATP Finals

Ore 11.30: Doppio Round Robin (sessione diurna)

Ore 13: Il Tennis è servito, Sky Sport 24 e NOW

Ore 13.45: Studio ATP Finals

Ore 14: Singolo Round Robin (sessione diurna)

A fine match: Studio ATP Finals

Ore 18: Studio ATP Finals

Ore 18.30: Doppio Round Robin (sessione serale)

Ore 20.30: Studio ATP Finals

Ore 21: Singolo Round Robin (sessione serale)

A fine match: Studio ATP Finals

Ore 23.30: ATP Finals The Insider

Sabato 19 novembre



Ore 11: Studio ATP Finals

Ore 11.30: Doppio Semifinale 1

Ore 13: Il Tennis è servito, Sky Sport 24 e NOW

Ore 13.45: Studio ATP Finals

Ore 14: Singolo Semifinale 1

A fine match: Studio ATP Finals

Ore 18: Studio ATP Finals

Ore 18.30: Doppio Semifinale 2

Ore 20.30: Studio ATP Finals

Ore 21: Singolo Semifinale 2

A fine match: Studio ATP Finals

Ore 23.30, ATP Finals The Insider

Domenica 20 novembre



Ore 13: Il Tennis è servito, Sky Sport 24 e NOW

Ore 15.30: Studio ATP Finals

Ore 16: Doppio Finale

A fine match: Studio ATP Finals

Ore 19: Singolo Finale

A fine match: Studio ATP Finals

Ore 21.30: ATP Finals The Insider

Atp Finals, la programmazione di Rai 2

Domenica 13 novembre

Sessione Serale: Dalle 21.00 alle 23.10 su Rai 2 e in streaming su Rainews.it e RaiPlay (NADAL vs FRITZ)

Lunedì 14 novembre

Sessione Pomeridiana – Dalle 14.00 alle 16.30 su Rai 2 e in streaming su Rainews.it e RaiPlay

Sessione Serale – Dalle 21.00 alle 23.10 su Rai 2 e in streaming su Rainews.it e RaiPlay

Martedì 15 novembre

Sessione Pomeridiana – Dalle 14.00 alle 16.30 su Rai 2 e in streaming su Rainews.it e RaiPlay

Mercoledì 16 novembre

Sessione Pomeridiana – Dalle 14.00 alle 16.30 su Rai 2 e in streaming su Rainews.it e RaiPlay

Giovedì 17 novembre

Sessione Pomeridiana – Dalle 14.00 alle 16.30 su Rai 2 e in streaming su Rainews.it e RaiPlay

Venerdì 18 novembre

Sessione Serale – Dalle 21.00 alle 23.10 su Rai 2 e in streaming su Rainews.it e RaiPlay

Sabato 19 novembre

Sessione Serale – Dalle 21.00 alle 23.10 su Rai 2 e in streaming su Rainews.it e RaiPlay

Domenica 20 novembre

Sessione unica – Dalle 19.00 alle 21.30 su Rai Sport +HD e in streaming su Rainews.it e RaiPlay