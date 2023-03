Musetti-Munar, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Atp Santiago

Questa sera non prima delle ore 20 (le 16 locali) sul campo principale, si disputerà il match Musetti-Munar, valevole per il secondo turno del torneo Atp 250 di Santiago (terra rossa) con il tennista azzurro che ha saltato il primo turno grazie al Bye a sua disposizione in quanto numero 1 del seeding.

Lo spagnolo invece all’esordio ha sconfitto il cileno Tabilo in tre set 6-0, 6-7, 7-6 al termine di un incontro molto combattuto. Quello odierno sarò il primo confronto diretto tra i due e chi avrà la meglio nei quarti di finale sfiderà il vincente della sfida tra l’azzurro Cecchinato e il brasiliano Monteiro.

Dove vedere Musetti-Munar in tv e streaming

Il match Musetti-Munar sarà visibile in diretta e in chiaro anche sul canale Supertennis, presente sul bouquet Sky sul canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al canale 64. Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire tutto il torneo in diretta streaming (gratuito), cliccando il sito www.supertennis.tv, oppure tramite la piattaforma Supertennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).