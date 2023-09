Coppa Davis, Italia-Cile è un dentro o fuori. Anche vincere potrebbe non bastare

L'Italia di Davis si trova a un punto di svolta. Dopo il pesantissimo 0-3 contro il Canada, gli azzurri devono vincere contro il Cile di Cristian Garin e Nicolas Jarry. Una vittoria 2-1 però, non assicurerebbe gli azzurri il destino nelle proprie mani.

L'Italia di Coppa Davis non può più sbagliare un colpo se vuole approdare alla Final-8 della manifestazione a squadre più antica del mondo. Contro il Cile serve una vittoria, possibilmente per 3-0, ogni altro risultato complicherebbe e non poco la situazione. Nell'incontro del gruppo A disputato oggi il Canada ha battuto la Svezia grazie alle vittorie di Diallo e Pospisil, ancora in corso il doppio.

Azzurri chiamati al riscatto

Si è parlato molto delle scelte di Filippo Volandri dopo la pesantissima sconfitta contro il Canada per 3-0. L'impressione è che a mancare siano stati i giocatori, Musetti e Sonego hanno offerto prestazioni troppo al di sotto delle loro possibilità. Gabriel Diallo si è ben comportato anche oggi vincendo per 6-4 6-3 contro Elias Ymer, ma resta comunque un tennista alle prime armi nel circuito Atp, così come lo è Galarneau. Vedremo che scelte farà il capitano nella giornata di domani, se si giocherà la carta Matteo Arnaldi o andrà ancora col carrarino e con Lorenzo Sonego.

Contro il Cile sarà tutt'altro che banale

Il numero uno cileno, Nicolas Jarry dispone di un servizio 'imparabile', che sull'incredibilmente veloce cemento indoor dell'Unipol Arena di Casalecchio renderà ardua a dismisura la missione "rispondere". Il secondo singolarista è Cristian Garin, sprofondato intorno alla 90esima posizione mondiale, ma con un passato da top 20. Questo incontro per Arnaldi o Sonego sarà molto più alla portata, ma comunque difficile, considerando che Garin se in giornata può esprimere un gran tennis. Probabile che si arrivi al doppio sull'uno pari, doppio dove i cileni non sono specialisti ma che, in caso di necessità potrebbero comunque schierare Jarry e Garin.

Cosa serve agli azzurri per passare il girone?

Una vittoria per 3-0 rimetterebbe tutto in discussione. L'Italia arriverebbe alla terza giornata con il destino nelle proprie mani, poiché battendo 3-0 la Svezia altresì sarebbe sicura del passaggio a Malaga. Un successo per 2-1 lascerebbe aperta la possibilità 'biscotto' a Cile e Canada che si affronteranno nell'ultima giornata, con i nord americani già qualificati. Una sconfitta invece sancirebbe la fine delle speranze di approdo alla Final-8. Sulla carta questa Italia di Davis potrebbe giocare meglio senza pressione, ma questo sarà il campo domani a partire dalle 15:00 a dirlo.