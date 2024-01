Tabellone Atp Montpellier 2024: Rune prima teste di serie, per i colori azzurri presente Cobolli

Presentazione, calendario e il tabellone del torneo francese che sarà in programma da lunedì 29 gennaio a domenica 4 febbraio. Per i colori azzurri, in attesa della fine delle Qualificazioni, presente solo Cobolli, che esordirà contro il transalpino Monfils.

Da lunedì 29 gennaio a domenica 4 febbraio sarà in programma alla "Park&Suites Arena" il torneo Atp di Montpellier, con il quale comincerà la breve stagione indoor sul cemento. Saranno 28 i tennisti al via, con le prime quattro teste di serie che cominceranno il loro percorso dal secondo turno (grazie al Bye a loro disposizione): Rune, Bublik, Auger-Aliassime e Coric.

Per i colori azzurri, in attesa della fine delle Qualificazioni, presente solo Cobolli, che esordirà contro il transalpino Monfils: se dovesse vincere, agli ottavi di finale, l'aspetterà il vincente dell'altra sfida che vedrà opposti lo spagnolo Zapata Miralles e il francese Lestienne.

Nella scorsa stagione a trionfare fu l'azzurro Sinner (assente per la finale degli Australian Open) che in finale vinse contro il francese naturalizzato statunitense Cressy per 7-6, 6-3. Il montepremi complessivi del torneo è di 651,865 euro, con il vincitore che conquisterà anche 250 punti per il ranking Atp.

Tabellone Atp Montpellier 2024, il tabellone

Rune (DEN) [1] [WC]-Bye

Qualificato-Gasquet (FRA)

Bonzi (FRA)-Mmoh (USA)

Qualificato-Muller (FRA) [7]

Coric (CRO) [4]-Bye

Munar (ESP)-Martinez (ESP)

Zapata Miralles (ESP)-Lestienne (FRA)

Cobolli (ITA)-Monfils (FRA) [8]

Murray (GBR) [5]-Paire (FRA)

Mayot (FRA) [WC]-Pouille (FRA) [WC]

Marterer (GER)-Cazaux (FRA)

Bye-Auger-Aliassime (CAN) [3]

Shevchenko [6]-Qualificato

Qualificato-Barrere (FRA)

Gaston (FRA)-Shapovalov (CAN)

Bye-Bublik (KAZ) [2]