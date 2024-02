Tabellone Atp Delray Beach: Fritz e Tiafoe guidano il seeding, al via l'azzurro Arnaldi

Presentazione e tabellone del torneo statunitense (cemento outdoor) in programma da lunedì 4 a domenica 12 febbraio, con i tennisti di casa Fritz e Tiafoe prime due teste di serie. Per i colori italiani presente Arnaldi, mentre Cobolli sarà impegnato nelle Qualificazioni.

Da lunedì 12 a domenica 18 febbraio sarà in programma nell'impianto "Delray Beach Tennis Center", il torneo Atp di Delray Beach (Florida, cemento outdoor), che vedrà al via 28 giocatori e con le prime quattro teste di serie che cominceranno direttamente dal secondo turno (ottavi di finale, grazie al Bye a loro disposizione), ovvero gli statunitensi Fritz, Tiafoe e Paul e il francese Mannarino.

Per i colori azzurri ci sarà Arnaldi (numero 6 del seeding) che debutterà contro il giapponese Nishioka, mentre Cobolli sarà impegnato nelle Qualificazioni (primo turno contro l'ucraino Marchenko). Tra gli incontri più interessanti di primo turno troviamo Evans-Thompson e Duckworth-Daniel.

Il montepremi complessivo del torneo sarà di $742,350, con il vincitore che si aggiudicherà anche 250 punti per il ranking Atp. Nella scorsa stagione a trionfare è stato lo statunitense Fritz che in finale ha avuto la meglio sul serbo Kecmanovic con il punteggio di 6-0, 5-7, 6-2.

Tabellone Atp Delray Beach

(1) Fritz bye

Koepfer vs Borges

Hijikata vs Broady

Nishioka vs (6) Arnaldi

(4) Mannarino bye

Giron vs (WC) Nava

Lestienne vs Vukic

(WC) Kypson vs (5) Kecmanovic

(7) Evans vs Thompson

(WC) Kovacevic vs (Q)

Michelsen vs (Q)

(3) Paul bye

(8) Purcell vs (Q)

Duckworth vs Daniel

Shang vs (Q)

(2) Tiafoe bye