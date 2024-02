Tabellone Atp Rotterdam: al via Sinner, Musetti e Sonego. Presenti anche Rublev e Hurkacz

Da lunedì 12 a domenica 18 febbraio sarà in programma al "Palais des Sports" il torneo Atp di Rotterdam (cemento indoor), che vedrà al via tre tennisti italiani, ovvero Sinner (che ritorna in campo dopo la vittoria agli Australian Open) che sarà la prima testa di serie ed esordirà contro Musetti e Sonego. Invece per le Qualificazioni presente solo Zeppieri, che affronterà al primo turno lo spagnolo Bautista Agut.

Trentadue i tennisti nel main draw con un cast particolarmente interessante a cominciare da Rublev e Ruud, per continuare con Hurkacz e De Minaur, per finire con Dimitrov e Auger-Aliassime. Il montepremi del torneo olandese è di 2,290,720 €, con il vincitore che guadagnerà 399.215 €, con annessi 500 punti per il ranking Atp. Nella scorsa stagione a vincere fu il russo Medvedev (assente in questa edizione) che in finale sconfisse Sinner con il risultato di 5-7, 6-2, 6-2.

Tabellone Atp Rotterdam

IN AGGIORNAMENTO