Berrettini-Navone, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Atp Marrakech

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match tra Berrettini-Navona, seconda semifinale del torneo marocchino. Chi avrà la meglio, nella finale di domenica 7, affronterà il vincente dell'altra semifinale che vedrà opposti lo spagnolo Carballes Baena e il russo Kotov.

Oggi pomeriggio non prima delle ore 16 (le 14 locali) al "Royal Tennis Club" si disputerà il match Berrettini-Navone, valevole per la seconda semifinale del torneo Atp di Marrakech (terra rossa), con il tennista romano che torna a giocarsi una semifinale del circuito dopo ben 531 giorni (ultima a Napoli nell'ottobre 2022, poi perse la finale contro Musetti).

Nei primi tre turni l'azzurro (presente in Marocco, grazie al ranking protetto) ha eliminato il russo naturalizzato kazako Bublik, lo spagnolo Munar e il connazionale Sonego. L'avversario argentino invece ha avuto la meglio sul tunisino Dougaz, lo svizzero Wawrinka e l'australiano Vukic.

Quello odierna sarà la prima sfida tra i due tennisti e chi avrà la meglio nella finale di domenica 7, affronterà lo spagnolo Carballes Baena, che nella prima semifinale ha sconfitto il russo Kotov per 6-4, 6-2.

Dove vedere Berrettini-Navona in tv e streaming

La semifinale del torneo Atp di Marrakech tra Berrettini-Navona, sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch. 203).

Per gli abbonati di Sky (da più di un anno) l'incontro sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW previo abbonamento.

