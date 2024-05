Tabellone Atp Ginevra 2024: Djokovic e Ruud i primi due del seeding, per l'Italia presente Cobolli

Presentazione e il tabellone del torneo elvetico (terra rossa) che si disputerà dal 19 al 25 maggio, sui campi in terra battuta del "Tennis Club". Solo un tennista azzurro presente, ovvero Flavio Cobolli, con Djokovic e Ruud prime due teste di serie.

Da domenica 19 a sabato 25 maggio sui campi in terra battuta del "Tennis Club" si disputerà il torneo Atp 250 di Ginevra (arrivato alla ventunesima edizione), che vedrà al via 28 giocatori e con le prime quattro teste di serie (Dkokovic, Ruud, Fritz e Shelton) che cominceranno il loro percorso svizzero dal secondo turno grazie al Bye a loro disposizione.

Un solo italiano al via (con Mager impegnato nelle Qualificazioni), ovvero Cobolli che esordirà contro Karatsev e se dovesse superare il russo, al secondo turno troverebbe lo statunitense Shelton (numero 4 del seeding). Le sfide più interessanti si trovano curiosamente nel primo quarto di tabellone, dove è presente Djokovic, con i match Hanfman-Murray, Coria-Shapovalov ed Eubanks-Griekspoor.

Nella scorsa stagione a vincere il torneo è stato vinto dal cileno Jarry (terzo in carriera che in finale) grazie al successo in finale sul bulgaro Dimitrov, con il risultato di 7-6, 6-1. Il montepremi complessivo del torneo sarà di €651,865, con il vincitore che aggiungerà 250 punti per il ranking Atp. Di seguito vi riportiamo il tabellone completo del torneo francese.

Tabellone Atp Ginevra 2024

(1/WC) Djokovic bye

Hanfmann vs (WC) Murray

Coria vs (WC) Shapovalov

Eubanks vs (6) Griekspoor

(3) Fritz bye

Michelsen vs (Q)

(Q) vs (Q)

Machac vs (8) Draper

(7) Marozsan vs Shevchenko

Ruusuvuori vs Giron

Cobolli vs Karatsev

(4) Shelton bye

(5) Baez vs Nagal

Altmaier vs Carballaes Baena

Hijikata vs (Q)

(2) Ruud bye