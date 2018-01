Wrestling WWE: cosa è successo a Brock Lesnar? Il ritorno di The Miz

In questo articolo vi faremo il punto della situazione su Monday Night Raw, lo show principale della federazione di Wrestling WWE. L’ultima puntata di Raw è andata in onda dal Fedexforum di Memphis. Abbiamo visto in tale occasione il campione del mondo Brock Lesnar essere portato via in ambulanza, ma abbiamo anche assistito al ritorno di The Miz. Quali sono le intenzioni di quest’ultimo? Chiedere una rivincita per il titolo perso oppure concentrarsi sulla Royal Rumble? In questo articolo vi daremo tutte le informazioni al riguardo!

Wrestling WWE: il ritorno di The Miz introdotto da Elias a Raw

Come leggiamo dall’ultimo articolo di Fox Sports, dopo un periodo di pausa, The Miz è tornato a Monday Night Raw. Il wrestler è stato introdotto per l’occasione da Elias, che ha cominciato a suonare una canzone di bentornato. L’ex campione intercontinentale ha preso in mano il microfono ringraziando i suoi sodali Bo Dallas e Curtis Axel per aver contribuito alla sua grandezza durante il 2017. I due scagnozzi lo hanno a sua volta ringraziato tentando di far partire il coro: ‘Thank You Miz’.

Dallas ed Axel hanno in seguito mostrato dei regali al loro leader, per poi litigare su quale fosse il dono più bello. Tuttavia, i due sono stati interrotti dallo stesso Miz, ricordando ai presenti di non essersi affatto dimenticato del grave affronto perpetrato dallo Shield. Proprio per questo, il suo obiettivo primario sarebbe stato quello di riprendersi il titolo intercontinentale in mano a Roman Reigns. Come abbiamo visto subito dopo il main event, alla fine dell’incontro che vedeva il samoano, Seth Rollins e Jason Jordan affrontare il Balor Club, The Miz e i suoi sono tornati all’interno dell’arena per accanirsi sul povero Reigns ridicolizzandolo. Il marito di Maryse vuole tornare ad essere campione IC ed avrà la sua occasione durante la puntata del 25esimo anniversario di Raw.

Brock Lesnar in ambulanza: lo scontro con Kane

Nell’ultima puntata di Monday Night Raw abbiamo visto l’Universal champion Brock Lesnar uscire dal backstage in ambulanza dopo uno scontro con Kane. Ecco come si è arrivati a ciò. Dopo un promo da parte di The Next Big Thing e del suo manager Paul Heyman, i due sono tornati negli spogliatoi e qui il wrestler di Minneapolis è stato attaccato da un furioso Kane, facendo nascere una violenta rissa che è continuata anche nel backstage. E’ poi intervenuto Braun Strowman, scagliandosi contro i due futuri avversari alla Rumble. In seguito, il colossale atleta ha fatto crollare un’imponente struttura metallica sui due malcapitati. Dopo di ciò, Brock Lesnar è stato appunto portato fuori dall’arena su un’ambulanza, mentre The Big Red Monster è riuscito ad andare via, seppur a fatica, con le sue sole forze.

Roman Reigns: sodalizio con Jason Jordan?

Ad inizio puntata abbiamo inoltre visto il promo di Roman Reigns, il quale ha spiegato il perché dell’attacco a Samoa Joe. Il campione IC ha dichiarato che chiunque abbia il coraggio di fare del male ad un membro dello Shield, dovrà pagarne le conseguenze. Nel momento in cui l’ex campione TNA ha infortunato Dean Ambrose, ha sancito di conseguenza la sua fine. In seguito, Roman è stato raggiunto sul ring dal ‘figlio’ di Kurt Angle, Jason Jordan. Quest’ultimo ha dichiarato di sentirsi in qualche modo parte integrante della stable, anche se pare che sia Roman, che Seth non vedano di buon occhio la presenza del giovane wrestler accanto a loro. Jordan ha qualche possibilità di diventare un sostituto (magari temporaneo) di Ambrose?