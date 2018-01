Wrestling WWE: le news in pillole al 4 Gennaio 2018

Eccoci qui con le ultime notizie provenienti dal mondo del wrestling WWE. Continuano le storyline, continuano i match che fra qualche settimana avranno il loro epilogo in quel di Royal Rumble. Come certamente saprete, l’evento è uno dei Big Four della federazione di Stamford assieme a Wrestlemania, Summerslam e Survivor Series. Cosa è accaduto in queste ultime ore tra Raw, Smackdown ed NXT? Cerchiamo di fare il punto della situazione su alcuni dei protagonisti assoluti degli show della World Wrestling Entertainment, facendo un piccolo excursus su Daniel Bryan e sul suo futuro in WWE ed analizzando gli ascolti dell’ultima puntata di Raw dell’1 Gennaio.

Wrestling WWE: in rialzo gli ascolti di Monday Night Raw

Fortunatamente, gli ascolti di Monday Night Raw (lo show portabandiera della World Wrestling Entertainment) sembrano essere in netto rialzo. Analizzando i dati dell’ultima puntata dello scorso 1 Gennaio, l’evento televisivo con protagonista il roster rosso ha totalizzato una media di 2.865 milioni di telespettatori. A riferirlo è l’affidabile portale Tuttowrestling.com. Un aumento notevole rispetto ai 2.703 milioni della scorsa settimana. Negli Stati Uniti, Monday Night Raw è stato il decimo programma più visto nella serata di lunedì, sia sul cavo che dalla fascia di pubblico 18-49, dominata dal Football collegiale, una disciplina seguita in madrepatria e che ha registrato ultimamente gli 80 milioni di telespettatori. Analizziamo in maniera più approfondita i dati delle tre ore di Raw adesso:

1) Nella prima ora abbiamo avuto un numero di ascolti pari a 2.969 milioni

2) Nella seconda ora c’è stato un piccolo calo a 2.912 milioni

3) Nella terza ed ultima ora dello show c’è stato un’ulteriore calo a 2.714 milioni

Wrestling WWE: Candice LaRae esordirà finalmente?

Secondo gli ultimi aggiornamenti resi noti da Dave Meltzer sul Wrestling Observer Newsletter, pare che Candice LaRae e la WWE siano sempre più vicine. La bellissima ragazza è sposata con Johnny Gargano ed è arrivata ai quarti di finale durante l’evento Mae Young Classic. Candice e Rachael Ellering si erano comportate molto bene in quell’occasione, impressionando positivamente la World Wrestling Entertainment. LaRae sarebbe ad un passo dalla firma del contratto e si starebbero ultimando i processi necessari, affinché la wrestler lasci le federazioni indie per potersi trasferire a Stamford. Sicuramente, in caso di firma, la giovane talentuosa andrà a rimpolpare la categoria femminile dello show NXT.

Daniel Bryan: quale futuro per lui in WWE?



Quale futuro per Daniel Bryan in WWE? Questa è la domanda che si fanno i numerosi fans dell’ex wrestler, al momento in forza a Stamford come general manager di Smackdown Live. Durante una recente intervista a Sports Illustrated, Daniel Bryan ha parlato proprio di questo argomento. L’ex campione del mondo ha dichiarato che nel caso in cui non lotterà a Wrestlemania, probabilmente la sua avventura sul ring sarà da considerarsi terminata in maniera definitiva. Questo è il pensiero di Daniel, il quale ha continuato dicendo che ci sarebbero alcune cose da chiarire tra lui e la WWE. ‘Loro hanno un rigido protocollo, il che è una cosa buona – ha affermato Bryan – ma la loro tempistica non è una cosa buona per me’. Insomma, il futuro di uno dei wrestler più tecnici ed innovativi degli ultimi anni è a un bivio: in questi mesi vedremo come si svilupperà la situazione.