Wrestling WWE: informazioni sul Mixed Match Challenge

In questo articolo vi forniremo alcune informazioni circa il primissimo Mixed Match Challenge della WWE e del mondo del wrestling in generale. Come ci informa il portale Fox Sports, martedì 16 Gennaio (mercoledì 18 in Italia) sarà mandata in onda questa particolare competizione. Il Mixed Match Challenge è un evento da social network, in quanto sarà trasmesso su Facebook in diretta subito dopo la puntata di Smackdown Live. Uno show mai visto prima e proprio per tale motivo, cercheremo di soddisfare tutte le vostre curiosità al riguardo.

Wrestling WWE: info Mixed Match Challenge, atleti e atlete insieme

Il wrestling targato WWE ci prepara ad una clamorosa novità riguardante il modo di intendere i match di questa disciplina. Stiamo parlando del Mixed Match Challenge che prevede atleti e atlete provenienti da Raw e Smackdown, insieme sullo stesso ring. Un wrestler ed un’atleta donna dello show rosso lotteranno contro altri due dello show blu. Il pubblico del web avrà modo di interagire sulla competizione scegliendo in diretta la stipulazione degli incontri match e la formazione di alcune squadre.



La grande innovazione della WWE

Il buon Vince McMahon ha proprio ragione quando è solito dire: ‘Anything can happen in WWE’. La federazione di Stamford sbarca ora sui social proponendo un wrestling 2.0 che farà la felicità degli internauti. Non solo team misti (maschi e femmine) in questo Mixed Match Challenge, ma anche la possibilità da parte degli utenti di interagire durante l’evento. Non vi ricorda un po’ eventi del passato (sempre targati WWE) come Taboo Tuesday o Cyber Sunday? Se all’epoca c’era la possibilità di scegliere le competizioni telefonando, oppure votando sul sito ufficiale della federazione, in questa occasione il tutto sarà possibile farlo tramite Facebook. Una scelta azzeccata da parte di Stamford, per rendere più partecipi i fan. E’ stata definita anche l’ultima coppia che prenderà parte al Mixed Match Challenge. Tutto è pronto per il grane evento social!

Quali team prenderanno parte allo show?

Sicuramente vi starete chiedendo quali saranno gli atleti che prenderanno parte al Mixed Match Challenge. Noi di Supernews vi daremo tutte le informazioni del caso. E’ bene chiarire che ogni settimana si disputerà un solo incontro; sono previsti ben sei match. Ciò significa dunque che l’evento si prolungherà per un mese e mezzo. Le sei coppie vincitrici approderanno a tre match del turno successivo, da cui usciranno le prime tre coppie semifinaliste. L’ultima sarà selezionata dagli utenti Facebook, che dovranno scegliere una delle coppie eliminate, dando quindi al team fortunato una seconda possibilità. Da ciò si passerà al main event, che determinerà i vincitori di questa prima edizione del Mixed Match Challenge.

Qui di seguito vi presentiamo le squadre di entrambi i roster:

Raw

The Miz e Asuka

Finn Balor e Sasha Banks

Apollo Crews e Nia Jax

Elias e Bayley

Braun Strowman e Alexa Bliss

Goldust e Alicia Fox

Smackdown

Big E e Carmella

Shinsuke Nakamura e Natalya

Jimmy Uso e Naomi

Sami Zayn e Becky Lynch

Rusev e Lana

Bobby Roode e Charlotte Flair

Non ci resta che augurarvi buona visione!