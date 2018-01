Wrestling WWE, The Undertaker: c’è speranza di rivederlo sul ring?

Gli amanti storici del wrestling targato WWE non possono non conoscere uno degli idoli delle folle che per quasi 30 anni ha fatto emozionare e sognare il pubblico, tramite il suo carisma e abilità sul ring. Signore e signori, stiamo parlando del mitico Mark Calaway (52 anni), passato alla storia dello sport spettacolo col nome di The Undertaker. Il wrestler texano è fuori dal mondo della lotta libera da circa un anno, ovvero da quando perse contro Roman Reigns nel suo ultimo(?) match a Wrestlemania. Nonostante ciò, Undertaker non ha mai espresso ufficialmente di aver chiuso la sua carriera sportiva. C’è dunque speranza di rivederlo per un ‘one more match’?

Wrestling WWE, The Undertaker sarà presente al 25esimo anniversario di Raw

Il 25esimo anniversario di Monday Night Raw è alle porte e per il grande evento vedremo il ritorno ‘one night only’ di leggendari nomi che hanno fatto la storia dello show più importante del wrestling WWE. Tra gli ospiti d’onore ci sarà anche lui, The Undertaker. Cosa farà il becchino una volta tornato sul ring? Al momento non è dato saperlo. Certo è che il ritorno di una simile leggenda, grande stakanovista all’interno della federazione di Stamford, stuzzica non poco la fantasia degli spettatori.

The Undertaker: una semplice comparsata a Monday Night Raw?

Come ipotizzato da alcune testate sportive come Datasport.it, molto probabilmente The Undertaker tornerà nella puntata speciale di Monda Night Raw principalmente come leggenda. Del resto, una presenza del becchino è d’obbligo per un evento così significativo caratterizzante la WWE. Poi certo, come riporta sempre Datasport, non è improbabile che il buon Calaway possa fare una sorpresa ai fan all’ultimo minuto, annunciando di voler tornare a combattere, magari alla Royal Rumble. Del resto, come già precisato, Undertaker non ha mai ufficializzato il suo ritiro. E chissà… nella migliore delle ipotesi, il becchino potrebbe addirittura pretendere una rivincita per la sconfitta subita all’ultima Wrestlemania; il diretto interessato sarebbe Roman Reigns in questo caso. Cosa dire? Mancano pochi giorni a Raw 25th, non ci resta dunque che attendere con fiducia e gustarci il ritorno del Deadman, il quale sicuramente non deluderà, qualsiasi intenzione abbia.