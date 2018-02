Live Super Bowl LII Patriots vs Eagles, cronaca e risultato in tempo reale

È quasi tutto pronto per il LII Super Bowl. Tra poco meno di 30 minuti ci sarà il Kickoff del match tra Patriots e Eagles. Tom Bready e coach Bill Belichick sono pronti a riscrivere ancora una volta la storia dello sport americano. Le due Leggende vogliono regalare ai Patriots il sesto titolo in poco più di 19 anni e il terzo in soli 4 anni. La NFL è il loro terreno di caccia e il Vince Lombardi Trophy è ormai un qualcosa di familiare per il team del New England. Nel cammino play off la squadra di Belichick non ha incontrato grosse difficoltà e ora è ad un passo dalla gloria sportiva eterna. I Philadelphia Eagles sono l’ultimo ostacolo sulla marcia trionfale dei Patriots e vogliono dimostrare tutto il loro valore e far ingoiare le critiche ai loro detrattori. Gli Eagles sono stati dati sempre per sfavoriti durante tutta la durata dei play off. La squadra di Philadelphia ha dimostrato un grande cuore nel suo cammino da vera “Cenerentola”, ora si trova a provare che le imprese passate non sono solo pagine di una bella favola sportiva ma il cammino di una vera contender. Il match si aprirà con l’inno nazionale americano cantato da Pink nota star della musica americana.

Non resta che metterci comodi sul divano e aspettare l’inizio dello spettacolo.

A tra poco per il Live del match.

IV.Q.Il Super Bowl si deciderà nelle prossime azioni.

IV.Q.Philadelphia vuole tenere palla e calciare per i tre punti.Mancano meno di 180 secondi alla fine dell’incontro.Il peso di ogni pallone incomincia a farsi sentire.

IV.Q. 4:52 al termine 33 a 32 per i Patriots.La pressione è altissima.

IV.Q. 6:50 Quasi tre minuti di dominio del pallone degli Eagles.

IV.Q. 9:22 Touch Down Patriots! Gronkowski riceve una palla spettacolare da Brady e segna il Touch down più spettacolare della serata.Gostkowski segna la trasformazione e con il punto aggiuntivo i Patriots mettono la freccia e sorpassano gli Eagles. 33 a 32 per Tom Brady e compagni.Che partita signori!

IV.Q. 9:27 I Patriots a solo 10 yards dal touch down.

IV.Q. 10:58 Burkhead dei Patriots guadagna 30 yards.

IV.Q. i Patriots devono cambiare marcia se vogliono vincere la partita.

IV.Q. 14:09 I Philadelphia Eagles segnano da 43 yards con una bella punizione.32 a 26 Eagles il nuovo punteggio.

3:23 III.Q. 3:23 Risponde New England! TOUCH DOWN PATRIOTS! HOGAN QUESTA VOLTA SCHIACCIA LA PALLA!

GOSTKOWSKI SEGNA LA TRASFORMAZIONE. Il punteggio ora è di 29 a 26 per gli Eagles!

III.Q.Danny Amendola dei Patriots incomimcia a farsi sentire in attacco.

Il touch down di Clement e la decisione degli arbitri scateneranno delle polemiche nelle prossime ore.Seri permangono i dubbi sulla regolarità del gesto tecnico.

III.Q.7:18 Gli ufficiali di gara danno buono il touch down di Clement! Gli Eagles trasformano e passano a condurre 29 a 19 sui Patriots.

III.Q.7:18 Touch Down Spettacolare per gli Eagles, grande giocata tra Foules che lancia e Clement che riceve con un grande gesto tecnico.Attenzione gli arbitri procedono alla verifica televisiva.

III.Q. 9:23 Jay Ajayi si fa sentire per gli Eagles.

III.Q.10.38 Blount fa avanzare ancora Philadelphia sul campo.

III.Q.11:00 Nick Foules e Agholor conquistano down dopo down.

III.Q. 22 a 19 per Philadelphia,la New England di Tom Brady non molla!

III.Q. 13:40 Tom Brady apre la difesa degli Eagles, che passaggio per il Touch Down di Gronkowski!

III.Q.13:55 Torna a funzionare l’asse Brady-Gronkowski. I Patriots a sole 22 yards dal touch down.

2:40 del mattino in Italia, ha inizio il terzo quarto.

All’intervallo il match è ancora apertissimo. Il terzo e il quarto quarto decideranno il Super Bowl LII 2018.

II.Q. 22 Eagles 12 Patriots si conclude così il secondo quarto della partita.Ora con le squadre a riposo ha inizio lo spettacolo di Justin Timberlake.

II.Q. 0:34 Touch Down Foules!Pazzesco schema che vede il playmaker vestire i panni del ricevitore! 22 a 12 dopo la trasformazione vincente per gli Eagles.

II.Q. 0:40 Gli Eagles sul punto di sfondare! Si cerca l’ultimo passaggio per aprire la difesa.

II.Q.1:46 Clement(Eagles) azione da vero corridore.Guadagna 40 yards.Fermato a solo poche yards dal Touch Down!

II.Q. 2:03 Gostkowski pessimo al calcio, sbaglia ancora la trasformazione. 4 punti persi fino adesso per colpa dei suoi errori.

II.Q. 2:04 Tom Brady e White pazzeschi! TOUCH DOWN PATRIOTS! 15-12 EAGLES.La partita si riapre.

II.Q. 3:10 Primo e secondo down.I Patriots avanzano in attacco.

II.Q. 4:45 It is Brady Time!

II.Q. 5:02 Jeffery e Foles combinano la frittata. Intercetto Patriots!I Patriots tornano in attacco.

II.Q. 7:21 Foles padrone del gioco in attacco Eagles.

II.Q. 8:22 Rex Burkhead porta in zona d’attacco i Patriots. Buona corsa.

II.Q. 9:00 Boom!!! Altro Touch Down Eagles!!! BLOUNT MOSTRUOSO NELLO SLALOM! Eagles trasformano ancora. 15 a 6 il punteggio in favore dei Philadelphia Eagles! Patriots in grande difficoltà.

II.Q. 9:56 Philadelphia ancora in attacco.L’inerzia dell’incontro è ancora in mano Eagles.

II.Q. 11:30 Philadelphia respinge tutti i tentativi dei Patriots e torna in attacco.

II.Q. 12:06 Tom Brady nelle vesti di ricevitore commette un errore grossolano, da solo si fa sfuggire il pallone.

II.Q. 12.59 Jenkins(Eagles)asfalta Cooks(Patriots),grande placcaggio.Cooks a terra.Probabile commozione cerebrale!

II.Q. 13:11 Ottima difesa Patriots!Arginate tutte le incursioni avversarie ad inizio secondo quarto.

II.Q. 14:35 Gostkowski prende il palo.Clamoroso errore ancora per il kicker dei Patriots!

1:12 inizio del secondo quarto.

Fine primo quarto Eagles 9 Patriots 3

I.Q. 0:50 Brady torna ad essere in palla,grazie ad un suo lancio guadagnate 50 Yards!

I.Q. 2:16 Difficoltà in attacco per i Patriots e primi errori per Tom Brady, lancio in avanti troppo lungo.

I.Q. 3:00 Brutto errore del Kicker degli Eagles sbaglia la trasformazione al piede per la squadra di Philadelphia.

I.Q. 3:20 Primo touch down! JEFFERY SEGNA IL DECIMO TOUCH DOWN NELLE ULTIME 12 PARTITE!!!EAGLES 9 PATRIOTS 3

I.Q. 3:38 Agholor e Blount portano gli Eagles di nuovo in zona punti.

I.Q. 4:17 I Patriots riportano in parità il match con Steven Gostkowski, punteggio ora sulla parità : 3 a 3.

I.Q. 6:24 New England vicino al primo down con un Brady perfetto.

I.Q. 7:50 I Patriots ripartono all’attacco, Tom Brady trova subito James White. Fallo e penalità per gli Eagles.

I.Q. 7:55 Filadelphia in vantaggio con un field goal, 3 a 0 Eagles sui Patriots!

I.Q. 8:29 sul cronometro, gli Eagles ad un passo dal touch down!

I.Q. 11:00 Eagles in possesso della sfera da 4 minuti.

I.Q. 11:31 Nick Foles,quarterback degli Eagles sta dominando in attaco, Eagles in zona punti.

I.Q. 13:40 del primo quarto, Eagles in attacco e primo down per la squadra di Philadelphia.

0:31 Inizia la partita!

0:29 I Patriots vincono il lancio della monetina, saranno loro a dare il calcio d’inizio del match.

0:25 Pink Canta splendidamente l’inno Usa.

00:18 Le due squadre sono entrate sul terreno di gioco per scaldarsi ma siamo ancora al pregame.