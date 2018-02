Olimpiadi 2018, gigante donne: Manuela Moelgg prima nella prima manche, bene le altre italiane

Dopo vari rinvii, causa vento, è partita la prima gara dello sci alpino con il gigante femminile. Prima manche a tinte azzurre, con ben quattro atlete nei primi dieci posti. Prima posizione per Manuela Moelgg. La 34 enne azzurra, partita con il pettorale numero uno, è riuscita ad interpretare in maniera perfetta la pista tracciata da Gianluca Rulfi chiudendo la prima manche con il tempo di 1’10″62. Alle sue spalle la favorita statunitense Mikaele Shiffrin, distanziata di 20/100 e l’altra azzurra Federica Brignone a 29 centesimi. Le belle notizie per l’Italia non finiscono qui: prova positiva per Marta Bassino che chiude la sua prova con il tempo di 1’11″19 che le vale il 5° posto provvisorio e 10° posto per Sofia Goggia. Alte le speranze di medaglia a questo punto per l’Italia e per Manuela Moelgg, che non è mai salita sul gradino più alto del podio. Riuscirlo a fare ai Giochi Olimpici sarebbe il coronamento di un sogno. La sciatrice di Brunico dopo la sua prova ha dichiarato: “Era difficile partire con il numero uno, vedere le prime scendere non sarebbe stato male. A metà gara ho sciato veramente bene. L’ultimo dosso ho un pò cannato. Sono contenta e spero di riposare bene”. La lotta per le medaglie si deciderà nella seconda manche, le azzurre ci arrivano cariche e con una buona posizione, sperare qualcosa di grande è lecito. Appuntamento alla seconda mance prevista alle ore 05:45.